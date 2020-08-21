Заявки на журналистское «Признание» принимают до 1 сентября

Заканчивается прием заявок на соискание премии Правительства Республики Коми «Признание» за вклад в развитие журналистики в регионе. В качестве кандидатов можно выдвигать и действующих сотрудников СМИ, и внештатных авторов, и ветеранов журналистики, а также – работников разных учреждений и организаций, чья деятельность связана с производством и выпуском средств массовой информации.

Прием заявок продлится до 1 сентября. Кандидат на соискание премии может выдвинуться самостоятельно, от редакции, или же заявку с его именем могут направить органы власти разных уровней (например – министерства, администрации муниципалитетов), государственные или муниципальные учреждения, различные организации. В ходатайстве, направленном в Администрацию главы Республики Коми, нужно написать о творческих и профессиональных достижениях кандидата, его заслугах в сфере средств массовой информации.

Премия «Признание» присуждается за выдающиеся результаты в творческой или иной профессиональной деятельности в сфере СМИ. В состав комиссии, которая рассматривает предложения по присуждению премии, входят представители Союза журналистов России, общественных организаций, ветераны журналистики.

Кандидат, которому будет присвоено звание лауреата премии, получит диплом, почетный знак и денежную премию в размере 60 тысяч рублей.