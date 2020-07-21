В Коми ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка с начала года получили более 1500 семей с невысокими доходами

С 2020 года критерий нуждаемости для назначения этой выплаты расширен: порог среднедушевого дохода для оформления этого вида государственной поддержки увеличился до двух прожиточных минимумов, при этом период предоставления выплаты остался прежним — до достижения ребенком трех лет. Таким образом, выплату при рождении третьего ребенка могут ежемесячно получать гораздо больше многодетных семей республики. Ранее на эту меру соцподдержки могли рассчитывать только малоимущие семьи.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напомнили, что ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется на детей, рожденных в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Предоставление этой выплаты включено в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

«Во II квартале 2020 года размер этой меры соцподдержки равен утвержденной в Коми величине прожиточного минимума для детей, установленной за I квартал текущего года с учетом природно-климатических зон. Соответственно, в северной природно-климатической зоне выплата составляет 15908 рублей, а в южной природно-климатической зоне — 13008 рублей. Это достаточно существенная помощь многодетным семьям с невысокими доходами. Выплата востребована, и сейчас она особенно актуальна. За шесть месяцев текущего года выплату при рождении третьего или последующего ребенка в регионе получили 1518 семей. Бюджетные расходы на ее предоставление за половину 2020 года составили свыше 143,5 млн рублей: более 43 миллионов рублей – из бюджета республики и более 100 миллионов рублей – из федерального бюджета», – сообщили в Минтруде Коми.

В ведомстве отметили, что выплата назначается с месяца рождения третьего или последующего ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения этого ребенка, до исполнения ребенку трех лет. Если семья обратится за выплатой после исполнения ребенку полугода, то выплата будет назначена с перерасчетом, но не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

За предоставлением ежемесячной выплаты семьям с невысокими доходами при рождении в них третьего или последующего ребенка нужно обращаться в Центр социальной защиты населения или в МФЦ «Мои документы» по месту жительства.