Ко дню военно-морского флота 26 июля 2020 года состоится открытый дистанционный (online) военно-патриотический музыкальный конкурс «Песни военных лет!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Поучаствовать могут все желающие: любители и профессионалы вокального и поэтического искусства, участники театральных и литературных студий, почитатели литературы и художественного слова, жители Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, творческие коллективы и отдельные исполнители. Заявки на конкурс принимаются до 20 июля на электронную почту.

Основной целью Открытого дистанционного (online) военно-патриотического музыкального конкурса «Песни военных лет!» является: усиление работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в столь нелегкое для страны время, когда угроза военного вторжения в нашу страну становится явной со стороны вооруженных сил Североатлантического блока НАТО, разворачивающего по периметру нашего государства военные базы.

Задачей Конкурса является: поднятие престижа службы в вооруженных силах Российской Федерации.

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке Администрации Президента РФ, Комитета по культуре Государственной Думы РФ, Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, Генерального Совета Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», Администрации Санкт-Петербурга.

Учредители фестиваля-конкурса: Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Продюсерский центр «Театр-Студия Владимира Беличенко». Организатор фестиваля-конкурса Региональная Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».

Более подробную информацию можно узнать на сайте организатора конкурса по ссылке www.soyuz-kultura.com/node/813 и на странице в сети ВКонтакте vk.com/belichenkoonlaine.