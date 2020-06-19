Жители Республики Коми зажгли более 2 тысяч свечей памяти онлайн.

К Всероссийской акции присоединяется все большее число человек. Сегодня это почти 200 тысяч по всей стране.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. В этот день началась одна из самых жестоких войн, унесшая 27 миллионов жизней советских людей. Ежегодно в эту трагичную дату мы зажигаем свечи в память о тех, кто погиб ради мирной жизни.

В этом году акция проходит в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. С 15 по 22 июня зажечь свою свечу может каждый на сайте Деньпамяти.рф.

Также виртуальные свечи можно будет дарить друг другу в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 20 по 22 июня.

Каждая свеча стоит один рубль. Всего планируется зажечь 27 миллионов виртуальных свечей — по числу погибших в войне. Собранные деньги передадут в помощь ветеранам.

Также на сайте Деньпамяти.рф можно почитать истории жителей разных городов — очевидцев того самого утра 22 июня 1941 года, когда началась война.