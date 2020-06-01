Издательский дом Коми

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Коми кывлӧн да культуралӧн шемӧсмӧдана ру

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С.Я.Маршак нима челядьлы библиотека ёртъясыскӧд ӧтвылысь нуӧдіс Коми письменносьт лунлы сиӧм онлайн-акция. Быдсикас онлайн-гаж да аддзысьлӧм отсӧгӧн лыддьысьысьяс пырӧдчисны коми кывлӧн да культуралӧн шемӧсмӧдана руӧ.

Садйӧ да ичӧт классӧ ветлысь ныв-зонлы «Маршаковка» вӧзйис «Авъя лэбач – коми кыв. Коми кыв серпасъясын» конкурс.

Томуловлы коліс дасьтыны коми авторлӧн кывбур либӧ прозаа гижӧд серти рисунок. Посни йылӧмлы отсӧг вылӧ библиотекаын зільысьяс водзвыв бӧрйисны-дасьтісны кывбуръяссӧ.

Матӧ 50 ныв-зон окотитісны вуджӧдны коми кыв йылысь мӧвпъяссӧ серпасӧ. 12 медбур уджсӧ сэсся йӧзӧдасны «Би кинь» журналын. Та кындзи онлайн жӧ бӧрйисны и медбур серпассӧ, лыддьысьысьяс шуисны вермысьӧн Усогорскысь Кирилл Латаӧс, коді дасьтіс ассьыс уджсӧ Александр Некрасовлӧн кывбур серти.

Серпасасьӧмын гусяторъясӧн мастер-класс дырйи челядькӧд юксис Коми Республикаса типографияын зільысь Маргарита Беллон, коді мичмӧдіс челядьлы уна небӧг. Нимкодь, мый сылӧн туйдӧм-велӧдӧмӧн ныв-зонлӧн артмисны и асланыс мича уджъяс.

Акция дырйи авторъяс лыддисны ассьыныс кывбуръяс да прозаа гижӧдъяс. Та кындзи найӧ юргисны и Коми Республикаса театръясын зільысь артистъяссянь. Сідз, Анна Софронова лыддис Анастасия Сукгоевалысь кывбур, а Мария Коровина петкӧдчис Елена Козловалӧн висьтъясысь юкӧнъясӧн.

Эз коль акцияыс и коми сьылантӧг. Артём Нестеров да Владимир Трошев гудӧкасисны да сьылісны, а Анна Ульянова да Артемий Барсуков петкӧдчисны быдса онлайн-концертӧн, кӧні медводдзаысь юргис налӧн ӧтувъя выль сьыланкыв.

Акцияыс артмис колана юӧръясӧн озырӧн. Торйӧн кӧ, FU-Lab тӧдмӧдіс коми кыв велӧдан роликъясӧн (библиотекалӧн ndbmarshak.ru лист бокысь позьӧ лыддьыны лабораторияын зільысь Ӧньӧ Лавкӧд паськыд интервью).

А шылада-драмаа театрын ворсысь Семён Горчаков нуӧдіс челядькӧд зільысьяслы актёрскӧй мастерствоысь вебинар.

Акция дырйиыс олӧмыс пуис и библиотекалӧн сайтын да соцсетьын: тані лыддьысьысьяс вӧчалісны коми кывйысь, литератураысь да краеведениеысь быдсикас задание, на пиысь ӧтиӧс дасьтіс челядьлы «Радуга» журнал.

Ас пайысь лыддьысьысьяс тшӧтш чолӧмалісны республиканымӧс Коми гижӧд лунӧн.

«Сказки-краски» студия дасьтіс мультфильм, Луздорысь том серпасасьысьяс петкӧдлісны Соломония Пылаевалысь «Сямтӧм ош» мойд.

Гырысьджык лыддьысьысьяс юксисны гортса библиотекаясысь медся радейтана небӧгъясӧн.

А «Шуда котыр» чолӧмаліс ставнысӧ «Ме радейта коми кыв» фотоприветӧн. Тайӧ котырыслӧн шӧр могыс – отсавны мам-батьлы быдтыны кык кывъя кагаӧс. Та могысь библиотекалӧн сайтын йӧзӧдісны психологлысь вӧзйӧмъяс.

Миян корр.

Коми кывлӧн да культуралӧн шемӧсмӧдана ру

«Коми му» газетысь, кодӧс позьӧ судзӧдны пошта пыр, позьӧ ньӧбны «Ордым» лавкаын. Медым лыддьыны электроннӧй версия, личкӧй татчӧ. Эмӧсь кӧ юалӧмъяс, гижӧй komi-kerka@ya.ru.

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