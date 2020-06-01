Коми кывлӧн да культуралӧн шемӧсмӧдана ру

С.Я.Маршак нима челядьлы библиотека ёртъясыскӧд ӧтвылысь нуӧдіс Коми письменносьт лунлы сиӧм онлайн-акция. Быдсикас онлайн-гаж да аддзысьлӧм отсӧгӧн лыддьысьысьяс пырӧдчисны коми кывлӧн да культуралӧн шемӧсмӧдана руӧ.

Садйӧ да ичӧт классӧ ветлысь ныв-зонлы «Маршаковка» вӧзйис «Авъя лэбач – коми кыв. Коми кыв серпасъясын» конкурс.

Томуловлы коліс дасьтыны коми авторлӧн кывбур либӧ прозаа гижӧд серти рисунок. Посни йылӧмлы отсӧг вылӧ библиотекаын зільысьяс водзвыв бӧрйисны-дасьтісны кывбуръяссӧ.

Матӧ 50 ныв-зон окотитісны вуджӧдны коми кыв йылысь мӧвпъяссӧ серпасӧ. 12 медбур уджсӧ сэсся йӧзӧдасны «Би кинь» журналын. Та кындзи онлайн жӧ бӧрйисны и медбур серпассӧ, лыддьысьысьяс шуисны вермысьӧн Усогорскысь Кирилл Латаӧс, коді дасьтіс ассьыс уджсӧ Александр Некрасовлӧн кывбур серти.

Серпасасьӧмын гусяторъясӧн мастер-класс дырйи челядькӧд юксис Коми Республикаса типографияын зільысь Маргарита Беллон, коді мичмӧдіс челядьлы уна небӧг. Нимкодь, мый сылӧн туйдӧм-велӧдӧмӧн ныв-зонлӧн артмисны и асланыс мича уджъяс.

Акция дырйи авторъяс лыддисны ассьыныс кывбуръяс да прозаа гижӧдъяс. Та кындзи найӧ юргисны и Коми Республикаса театръясын зільысь артистъяссянь. Сідз, Анна Софронова лыддис Анастасия Сукгоевалысь кывбур, а Мария Коровина петкӧдчис Елена Козловалӧн висьтъясысь юкӧнъясӧн.

Эз коль акцияыс и коми сьылантӧг. Артём Нестеров да Владимир Трошев гудӧкасисны да сьылісны, а Анна Ульянова да Артемий Барсуков петкӧдчисны быдса онлайн-концертӧн, кӧні медводдзаысь юргис налӧн ӧтувъя выль сьыланкыв.

Акцияыс артмис колана юӧръясӧн озырӧн. Торйӧн кӧ, FU-Lab тӧдмӧдіс коми кыв велӧдан роликъясӧн (библиотекалӧн ndbmarshak.ru лист бокысь позьӧ лыддьыны лабораторияын зільысь Ӧньӧ Лавкӧд паськыд интервью).

А шылада-драмаа театрын ворсысь Семён Горчаков нуӧдіс челядькӧд зільысьяслы актёрскӧй мастерствоысь вебинар.

Акция дырйиыс олӧмыс пуис и библиотекалӧн сайтын да соцсетьын: тані лыддьысьысьяс вӧчалісны коми кывйысь, литератураысь да краеведениеысь быдсикас задание, на пиысь ӧтиӧс дасьтіс челядьлы «Радуга» журнал.

Ас пайысь лыддьысьысьяс тшӧтш чолӧмалісны республиканымӧс Коми гижӧд лунӧн.

«Сказки-краски» студия дасьтіс мультфильм, Луздорысь том серпасасьысьяс петкӧдлісны Соломония Пылаевалысь «Сямтӧм ош» мойд.

Гырысьджык лыддьысьысьяс юксисны гортса библиотекаясысь медся радейтана небӧгъясӧн.

А «Шуда котыр» чолӧмаліс ставнысӧ «Ме радейта коми кыв» фотоприветӧн. Тайӧ котырыслӧн шӧр могыс – отсавны мам-батьлы быдтыны кык кывъя кагаӧс. Та могысь библиотекалӧн сайтын йӧзӧдісны психологлысь вӧзйӧмъяс.

Миян корр.