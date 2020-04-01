Кевмысьöй да видзöй асьнытö

Коронавирус вöсна сiдз шусяна самоизоляция нюжöдöма апрель 30 лунöдз. Но тайö кадколастас православнöйяс нимöдöны Кристослысь ловзьöмсö.

Кыдзи пасйыны Ыджыд лун, гортсьыд кö оз позь петавны, юалім Сыктывкарса епархияысь секретар Филипп айлысь.

Гажсö некод оз кирит

–Тайö ыджыд гажыс лоö, – вочавидзис Филипп ай. – Некод сійöс эз кирит календарысь, эз вуджöд ни. Дерт, кутам сьывны Кристослöн ловзьöмлы öта-мöдöс видзöмöн, урчитöм правилöяс серти.

–Сідзкö, позьö волыны вичкоö?

–Дерт, олöма йöзлы бурджык гортас кольччыны, оз ков вайны и пузчужöмаöс. «Юрган» телеканалкöд сёрнитчим, мый кутам нуöдны веськыд эфир Вежа Степан соборсянь Берба лунö (апрель 12 лун) 9-сянь 11 часöдз, а Ыджыд лунся сьылöм заводитчас апрель 18 лунö 23 часын да нюжалас куим час войöдз.

Но ми ог вермöй некодöс падмöдны вичкоö волöмысь. Позяс пырöдчыны и крестöн ветлöмö. Пöрадок бöрся кутасны видзöдны и погона йöз, та йылысь ми Коми Республикаса МВД-кöд сёрнитчим апрель 8 лунö, – висьталіс архимандрит.

Сідзжö сылöн кывъяс серти, мед йöзыс оз вывті унаöн чукöртчыны вичкоö, вежöдасны бербасö, куличсö да кольксö ывлаын.

Вичко йöрö та могысь сувтöдасны лабичьяс, кытчö позяс сьöрсьöн-бöрсьöн матыстчылöмöн пуктыны вайöмторсö. Сэсся ковмас бокöджык кежны.

А вежöдöм бöрас бара сідз жö матыстчылöмöн босьтны. Коді оз вермы волыны вежöднысö, позяс гортас кулич-кольксö вежа ваöн резны да тропарь лыддьыны.

Пöрадокыс мöрччö

–Филипп ай, чайтанныд, йöзыс оз кутны тойласьны, пöрадокыс лоö?

–Ме казялі, мый эскысьяс асьнысö бура кутöны, а ми найöс такöдам духовнöя. Коронавирусыд эз пöдлав Комиысь вичкояссö. Быд лун кевмысям, мед эпидемияыс помасяс.

Вичкоын служитысьяс – кывкутысь йöз. Ме ачым ставнысö синъя. Юöртöны, коді кыдзи асьсö кылö, температура либö насмука кö босьтö, вичкоö оз локны. Енмыс видзис, миян пиысь некодлы вирусыс эз кöвъясь.

Йöзыс волывлöны жö вичкоö, маскаöн да чуня кепысьöн. Висьтасигöн да даръясигöн (причащение дырйи) крест öні оз окавны, юраныс инмöдчылам сöмын. Вежа васö öтчыдысь вöдитчан стöканысь юöны.

Соборование дырйи сулалісны öта-мöдсьыс 1,5 метр ылнаын.

Дерт, коліс та могысь водзвыв гижöдчыны. Страстнöй вежонö соборование традиция серти оз нин нуöдсьы.

Йöзсö öні ог пыртöй. Сöмын кулан выйын кö либö пузчужöма вывті жебиник, ветлам гортас. Сьылöдам гортас жö, öд мöдаръюгыдас колö молитваöн колльöдны.

Öні позьö телефон пыр корны, мед вичкоын служитысьяс кевмысясны матыссалöн дзоньви-дзалун либö кулöма вöсна. Телефон пыр жö позьö закажитны панапида, проскомидия… Сьöмсö колö ыстыны торъя тшöт вылö.

Ен отсöгöн

–Оз-ö рöзöритчы вичкоыд карантин понда?

–Збыльысь кö, сьöкыдджык лои, но эска, Ен отсöгöн ставсö венам. Миянлы öд колö жö вештысьны коммунальнöй услугаясысь, мынтыны вот, а сiдзжö договор серти зiльысь йöзлы удждон.

–Филипп ай, лоас кö нöшта на сьöкыдджык да, мед коронавирусыс водзö оз паськав, чина йöз пöдлаласны вичкоястö?

–Ме чайта, сы выйöдз ог воöй. Но кöть и шуасны пöдлавны вичкоястö, мед йöзыс оз волывлыны, сэнi служитысьяс пыр кутасны кевмысьны Енлы, молитваыд некор оз ор.

Дона войтыр, ме ставныд дорö шыöдча: эн сэтшöма полöй!

Кевмысьöй Енлы, лыддьöй Евангелльö, кадыс öні та вылö эм, да видзöй асьнытö.

Полöм вöсна вермас висьöм топöдны. Висьтала öти притча. Карысь мунö морт. Сылы паныд локтö смерть. Мортыд юалö:

–Тэ кытчö мунан?

–Карö, – вочавидзö смерть.

–А мыйла?

–Меным колö вины карсьыс 5 сюрс мортöс, эпидемия сэні заводитчöма да.

Сэсся найö торъялöны, быдöн аслас туйöд мунö. Бöрсö бара паныдасьöны туй вылын. Морт юалö:

–Тэ жö шуин, мый 5 сюрсöс виан, а 50 сюрслысь ловсö босьтiн?

–Эг, ме мыйта кöсйи, сы мындаöс и вии, му-кöдыс полöмысла кувсисны.

Эн полöй. Кыдзи гижöма вежа гижöдын: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть», – пасйис Филипп ай.

Екатерина МАКАРОВА.