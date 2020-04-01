Матыстчӧ тшупӧда пас: сизимдас вит во сайын мир пасьтала гораліс дыр виччысяна Победа. Такӧд йитӧдын «Йӧлӧга» журнал юӧртӧ «Снимок вывсянь видзӧдӧ…» конкурс йылысь. Ми кӧсъям, мед челядь да мам-бать восьтісны важ альбомъяс да казьтыштісны найӧс, кодъяс видзӧдӧны миян вылӧ войнадырся снимокъяссянь .

Виччысям тіянсянь войнадырся снимок да сы дорӧ гижӧд. Юксьӧй миянкӧд, коді тайӧ снимок вылас, мыйӧн тӧдчана фотоыс, кутшӧм казьтылӧмъяс сыкӧд йитчӧмаӧсь. Мед тайӧ неыджыд висьталӧмыс лоас вояс пыр йитӧдӧн.

✒ Снимок дорӧ корӧмъяс: .jpg файл (ёна корам снимоксӧ сканируйтны, телефонӧн вӧчӧм фотоясыс артмӧны омӧля). Тӧдса кӧ, кор да кӧні вӧчӧма снимоксӧ, пасйӧй и тайӧ юӧръяссӧ тшӧтш.

✒ Текст дорӧ корӧмъяс: 1.200-1.500 шыпас (пробелъясӧн) — тайӧ матӧ 150-200 кыв, гижӧдыс комиӧн.

Текст улын пасйӧй удж дасьтысьлысь ним да ов, арлыд, велӧдчанін либӧ уджаланін. Уджсӧ кӧ отсаліс лӧсьӧдны велӧдысь, быть пасйыны и сылысь ним, вич, ов.

Уджъяс донъялам арлыд серти нёль тшупӧдын: 1-4 классъясын велӧдчысьяс, 5-8 классъясын велӧдчысьяс, 9-11 классъясын велӧдчысьяс да студентъяс, верстьӧ. Уджъяс виччысям 2020 вося май 1-ӧд лунӧдз.

Снимокъяс да гижӧдъяс ыстӧй электроннӧя либӧ бур качествоа печатайтӧмӧн пошта пыр.

✉ Миян электроннӧй пошта куд: yologa@maіl.ru (письмӧ темаӧ индӧй «Снимок вывсянь видзӧдӧ…» конкурс вылӧ). Миян адрес: 167000 Сыктывкар, К.Маркс ул., 229-ӧд номера керка, 420-ӧд жыр, «Йӧлӧга» журнал редакция.