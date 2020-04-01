Республикаса школаясын да СПО-ясын велӧдчысьяслы сетасны сёян. Сідз шусяна “сухой паёк” вичмӧдасны налы, кодъяс сёйлісны велӧдчанінын дон босьттӧг. Та йылысь пасйӧма «О введении режима повышенной готовности» (вежсьӧмъяс пыртӧма 2020 вося апрель 3 лунӧ) юралысьлӧн 16-ӧд номера индӧдын.

Вӧлӧгаыс вичмас 60 сюрс кагалы. На лыдын: 1-4 класса ныв-зон, колледжын, техникумын судзсьытӧма олысь семьяясысь велӧдчысьяс, вермытӧмъяс.

Челядьӧс вердӧм могысь республикаса да местнӧй бюджетысь быд вежон кутасны вичмӧдны матӧ 20 миллион шайт.

Челядьлы номсасьӧм вылӧ вӧлӧгасӧ чукӧртасны СанПиН* серти, чукӧрысь сёян лоӧ торъя дозмукъясын, да сэтшӧм, коді дыр оз тшык. Паёк кутасны разӧдны быд вежон, тӧдчӧдам, мый кольӧм лунъясысь вӧлӧгасӧ сетасны жӧ (челядь заводитісны велӧдчыны гортсянь 2020 вося март 16 лунсянь).

Медым кагалы вичмис сёян – мам-батьлы колӧ шыӧдчыны велӧдчанінӧ, кабаласӧ позьӧ ыстыны и электроннӧя. Вӧлӧгасӧ кутасны разӧдны велӧдчанінын, налы, кодъяс оз вермыны волыны разӧданінӧдз, сёян чукӧрсӧ ваясны кагалӧн оланінӧдз. Тайӧ уджсӧ быд велӧдчанін кутас нуӧдны ачыс – позянлунъяс вылӧ видзӧдӧмӧн.

Сёян чукӧръяс заводитасны разӧдны медсёрыс апрель 13 лунсянь.

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» СанПиН 2.4.5.2409-08 8-ӧд приложение, вынсьӧдӧма Россияса главнӧй санитарнӧйм врачӧн. 23.07.2008 № 45

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