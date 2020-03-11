Чум-музейӧ кӧр видзысьяс ордӧ волӧмӧн

Регионъяскостса «Изьватас» общественнӧй ӧтмунӧм лоис Россия Федерацияса президентлӧн грантъяс вылӧ конкурсын вермысьясысь ӧтиӧн. Чум-музей кыпӧдӧм кузя проект збыльмӧдӧм вылӧ коми-изьватаслы вичмас 499.810 шайт.

Тайӧ проектнас лоӧ пуктӧма зэв ыджыд да тӧдчана «Изьваса подворье» комплекслы подув. Чум-музейыс лоас Сыктывкарын восьса енэж улын медводдза на аслыспӧлӧс этнокультурнӧй площадкаӧн, кӧні регионын олысьясӧс да гӧсьтъясӧс кутасны пыдісянь да паськыда тӧдмӧдны войвылын олысьяслӧн да кӧр видзысьяслӧн нэмӧвӧйся озыр культураӧн да традицияясӧн, а сідзжӧ нуӧдны мастер-классъяс. Тані жӧ лоас позянлун ас окота серти видлыны шыблавны няртала, чеччалыштны норт вомӧн да с.в.

Комиысь национальнӧй политикаса министр Галина Габушевалӧн висьталӧм серти, тайӧ музейыс сетас позянлун регионса войтырлы бурджыка тӧдмасьны республикаса войвылын кӧр видзысьяслӧн олӧмӧн да уджӧн да такӧд тшӧтш ёнмӧдас регионын уна сикас войтырлысь ӧтувъялунсӧ да ӧта-мӧд костаныс бур йитӧдъяссӧ.

Снимокыс ӧтуввезйысь.