«Василей», «Василей»…

Кызь сизимӧдысь нин юргис-гораліс таво Кулӧмдін районын «Василей» ӧнія коми сьыланкывъяслӧн республикаса фестиваль. Ачым ме Эжва йывса жӧ, но тайӧ кыпыд гаж вылас мойвиис волыны медводдзаысь на. И, чайта, сійӧ ышӧдас менӧ волывны ас районӧ да аддзысьлыны важ тӧдсаяскӧд тшӧкыдджыка, а такӧд тшӧтш и нимкодясьны выль сьыланкывъясӧн.

«Василеясьны» локтысьясӧс виччысисны-вочаалісны юрсиктын культура керка дорын ывла вылын. Буретш тані позис пырӧдчывлыны кадколастъяслӧн гажӧ, веськавлыны ворсны Тулыс дорӧ, кытшӧн йӧктыны Гожӧмкӧд, дурыштны Аркӧд. А сэсся паныдасьны Кӧдзыд пӧлькӧд да сылӧн отсасьысьяскӧд, чолӧмавны ставнысӧ Выль воӧн.

Тані сулаліс ыджыд экран, код пыр петкӧдлісны жӧ сцена вылын мунысь гажсӧ. Ывлаас жӧ вӧлі весиг трон дасьтӧма, кытчӧ быд окотитысь вермис пуксьывны да нимкодясьыштны.

А сэсся гажӧдчысьяс ӧтгудырӧн пырисны выльмӧдӧм культура керкаӧ. Пӧрччысьӧм-лӧсьӧдчӧм бӧрын кодкӧ шонтысьыштіс-нуръясьыштіс, кодкӧ тӧдсаясыскӧд аддзысис-чолӧмасис, кодкӧ вузасян пызанъяс дорын бергаліс-ньӧбасис.

И со нин ставӧн залынӧсь. Ыджыд сцена вылын заводитчис «Василей-2020» гаж. Медводз ми, видзӧдысьяс, бара на веськавлім быдсикас кадколастӧ, кор видзӧдім томуловлысь йӧктӧмсӧ: кывзім тулыслысь лов шысӧ, вочаасьлім гожӧмкӧд, арся зэрлысь шысӧ кывзім, а сэсся и Тӧвся Королеваӧс аддзывлім. Ёна и шензим петкӧдчантор вылас! Нӧшта на быд пӧрйӧ ыджыд экран вылын вежласис вӧр-ваыс! Со ӧд ӧнія техника-оборудованиенад мый позьӧ вӧчны!

Сэсся сцена вылӧ петісны гаж нуӧдысьяс, В.Савин нима драма театрысь артистъяс Владимир Рочев да Алёна Доронина. Отсасис, а корсюрӧ и дурис-дӧзмӧдчис Вась пӧль. Гаж чӧжыс кодӧн сійӧ сӧмын эз вӧв: кӧлдун-пӧль образын гаж нуӧдысьястӧ кынтіс; мӧдысь найӧс ки на ки клеитіс, и мездысьӧ пасьтасьӧмӧн да бензопила отсӧгӧн кӧсйис торйӧдны; коймӧдысь корсьысис вошӧм шырӧс — 2020 волысь пас-сӧ… И татшӧм гажӧдчӧм-дурӧмыс унакодь вӧлі! Ёна и сералім ми, ви-дзӧдысьяс.

«Василеясьысьясӧс» чолӧмавны воліс Коми Республикаса юралысь Сергей Гапликов. Сійӧ висьталіс, мый воысь-во «Василей» лоӧ аслыссямаджыкӧн, пыртӧ выль нимпасъяс. Пасйис, мый фестиваль воштіс сылы подув пуктысьясысь ӧтиӧс – Василий Чувьюровӧс, коді кольӧм во муніс миян дорысь, да корис казьтыштны сійӧс чӧла сулыштӧмӧн. А медбӧрын козьналіс районса культура керкалы автобус ньӧбӧм вылӧ сертификат.

Ӧта-мӧдсӧ вежлалӧмӧн конкурсӧ пырӧдчысьяс петкӧдчисны асланыс выль сьыланкывъясӧн. Жюри донъяліс найӧс нёль нимпасын: чужан мулы да радейтчӧмлы сиӧмаяс, коми йӧзкост-са сьылан авторъяслӧн обработкаын да том йӧзлӧн сьыланкыв. Медводдзаас, кыдзи и пыр, медунаӧн петкӧдчисны.

Гаж нуӧдысьяс ыззьӧдісны и видзӧдысьясӧс – вӧзйисны тӧдмавны да сьывны воддза воясся «Василейясысь» сьыланкывъяс. Помӧсдінса школаын велӧдысь Татьяна Уляшева кокниа тӧдмаліс найӧс да радпырысь сьыліс. А «Лида-Лидочка» сьыланкыв ливк-йӧдліс ачыс авторыс — Иван Нестеров.

Сьылісны и Удораса гӧсьтъяс – Алексей Жилин да «Аспект» вокально-инструментальнӧй ансамбль. Выль ногӧн петкӧдчисны, мыйӧн аслыспӧлӧса мичмӧдісны фестивальсӧ.

Гажлӧн мӧд юкӧныс вӧлі сиӧма нималана артистка Лидия Петровна Логиновалы да сылӧн олӧмын тшупӧда паслы. Ставӧн радейтана коми аньӧс видзӧдысьяс и та пӧрйӧ вочаалісны зэв бура. Артисткалӧн сёрни-мойдӧм-сьылӧмыс быдӧнлы дона, сьӧлӧмнысӧ малыштана да гӧгӧрвоана. Дыр эз лэдзны Лидия Логиноваӧс сцена вылысь. Да и гаж помӧдз сійӧс чолӧмавны шыӧдчыліс то ӧти, то мӧд…

Антракт дырйи видзӧдысьяс пиысь быдӧн ассьыс гӧлӧссӧ сетіс сійӧ либӧ мӧд конкурсантлы.

Фестивальсӧ кывкӧрталігӧн чолӧмалісны вермысьясӧс. И сідз, авторскӧй нимпасын медбурӧн шуисны Ухтаысь «Сударушка» котырӧс да Сергей Анисимов авторӧс. Радейтчӧм йылысь сьыланкывъясысь медвылӧ донъялісны Зинаида Пупышевалысь да Светлана Говорухиналысь «Ортӧм йитӧдъяссӧ». Марк Новосёловлӧн да Дина Тарачевалӧн «Василейяс» сьыланкыв лоис медся-медсяӧн чужан му йылысь нимпасын, а том йӧзлӧн медбур сьыланкывйӧн шуисны Алексей Жилинлысь «Тэ менам» композиция.

Гран-при вичмис кулӧмдінсалы, сійӧс сетісны «Июль» ансамбльлы «Асланым олӧм» сьыланкывйысь. Коймӧд места босьтіс Наталья Канова «Дзоляник детинка мунӧ» сьыланкывйӧн, мӧд места сетісны «Зарни ёль» ансамбльӧн веськӧдлысь Сергей Гусевлы «Турун пуктӧм» сьыланкывйысь, сьыліс Виктория Пыстина. Медводдза места вичмис «Иван лун» композицияысь Ирина Любименколы, сьыліс «Катшасинъяс» ансамбль.

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Тавося «Василей» петкӧдліс, мый сійӧс ёна радейтӧны да вылӧ донъялӧны коми войтыр.

И менам медводдза волӧмӧй, чайта, оз ло бӧръяӧн. Мӧд во ме вола на, виччысь, Кулӧмдін!

Надежда ПУНЕГОВА.

Снимокъясыс авторлӧн да ӧтуввезйысь.