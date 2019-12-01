Олӧмыслысь гуг и бан петкӧдлӧма-восьтӧма

Коми Республикаса Национальнӧй галереяын воссис «Кыв шутӧг-2» выставка. Петкӧдлӧма сэні «Чушканзі» журналын уна воясӧ йӧзӧдлӧм карикатураяс.
Кызвын серпассӧ Сӧвет кадӧ на вӧчлӧмаӧсь Коми Республикаын нималана да бура тӧдса художникъяс. На пӧвстын А.В.Мошев, П.И.Семячков, Л.И.Потапов, В.И.Осипов, В.Б.Осипов, А.А.Размыслов, Р.Ф.Анпилогов, В.А.Клейман, В.М.Пунегов, О.И.Павлюк, Г.Н.Шарипков.
Найӧ да мукӧд серпасасьысьяс петкӧдлӧны журнал лист бокъясын олӧмыслысь бансӧ и гугсӧ, шмонитӧны тырмытӧмторъяс вылын, кулитӧны вина юысьясӧс, кузь киаясӧс, дыш парпоньясӧс.
Национальнӧй галереяын петкӧдлӧм бӧрын «Кыв шутӧг-2» выставкасӧ нуласны кар-районъясӧ, медым и сэтчӧс войтыр тӧдмасясны сыӧн. Ӧд «Чушканзі» радейтысьясыс республика пасьталаын олӧны да карикатура-серпасъяссӧ видзӧдалігӧн унаӧн казьтыштасны, мый аддзылісны нин найӧс журнал лист бокъясысь.
«Чушканзілӧн» медводдза номерыс петалӧма 1957 вося августын «Коми колхозник» (ӧні – «Коми му») газет бердын.
1978 вося январсянь петӧ кыдзи асшӧр журнал.
СССР дырйи быд республикаын вӧлі шмонитны радейтысьяслӧн петасыс, но Сӧветскӧй Союз киссьӧм бӧрын унджыкыс тупкысис, а «Чушканзі» олӧ и ӧні, быд тӧлысь сійӧ воӧ лыддьысьысьлы.