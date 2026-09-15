Неделя безопасности пациента

Когда мы обращаемся за медицинской помощью, важно не только получить необходимое лечение, но и чувствовать себя уверенно и защищённо на каждом этапе.

Безопасность пациента — это внимательное отношение к своему здоровью, открытый диалог с медицинскими работниками и понимание того, что каждый человек имеет право получать необходимую информацию о своём состоянии и медицинской помощи.

Но знаете ли вы, что можно сделать для повышения собственной безопасности? Какие вопросы стоит задавать врачу? Что делать, если ваши права нарушаются? И на какие нормы можно опираться?

Листайте карточки и узнайте, как быть более информированным и активным участником процесса медицинской помощи.

Берегите себя, внимательно относитесь к своему здоровью и будьте здоровы!