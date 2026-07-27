Неделя профилактики заболеваний печени

Печень — один из самых важных органов нашего организма. Она ежедневно выполняет сотни жизненно необходимых функций, но многие заболевания печени могут долгое время развиваться практически бессимптомно.

Особое внимание стоит уделять вирусным гепатитам. Знание путей передачи инфекции, соблюдение простых мер профилактики и ответственное отношение к своему здоровью помогают значительно снизить риск заражения и сохранить здоровье на долгие годы.

В карточках этой недели вы найдете полезную информацию о здоровье печени, современных мерах профилактики и о том, почему вакцинация и регулярные профилактические обследования играют важную роль в предупреждении заболеваний.

Берегите свою печень — ведь забота о здоровье сегодня становится основой благополучия завтра.