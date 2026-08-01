Неделя популяризации грудного вскармливания

Грудное вскармливание — это естественный и важный этап в жизни мамы и малыша. Оно помогает обеспечить ребёнка необходимыми питательными веществами, способствует его гармоничному развитию и укрепляет особую эмоциональную связь между матерью и ребёнком.

Успешное грудное вскармливание начинается с информированности и поддержки. Знание простых рекомендаций помогает сделать этот период более комфортным, сохранить здоровье мамы и создать лучшие условия для роста малыша.

В карточках этой недели мы собрали полезную информацию, которая поможет лучше разобраться в вопросах грудного вскармливания, узнать о его преимуществах и получить важные советы для молодых мам.

Пусть материнство приносит радость, а дети растут здоровыми и счастливыми!