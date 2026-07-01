Неделя сохранения здоровья головного мозга

Головной мозг — главный «центр управления» организмом. Он отвечает за память, мышление, речь, движения, эмоции и работу всех внутренних органов. Именно поэтому забота о здоровье мозга — это вклад в активную, полноценную и долгую жизнь.

Многие заболевания головного мозга можно предупредить или значительно снизить риск их развития, если вовремя обратить внимание на факторы риска, знать тревожные симптомы и не забывать о профилактике.

В карточках этой недели мы собрали полезную информацию, которая поможет лучше понять, как сохранить здоровье головного мозга, распознать опасные состояния и защитить себя и своих близких.

Берегите здоровье мозга — оно во многом определяет качество вашей жизни!