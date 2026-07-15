Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путём

Здоровье начинается с осознанного отношения к себе и своим решениям. Инфекции, передающиеся половым путём, остаются распространённой проблемой во всём мире, при этом многие из них могут длительное время протекать без выраженных симптомов.

Своевременная профилактика, внимательное отношение к своему здоровью и регулярные обследования помогают снизить риски и избежать серьёзных последствий. Важно помнить: чем раньше выявлена проблема, тем эффективнее её лечение.

В карточках этой недели мы собрали полезную информацию, которая поможет лучше разобраться в теме, развеять распространённые заблуждения и напомнит о важности ответственного отношения к своему здоровью.

Берегите себя и своих близких! Здоровье — это ценность, о которой стоит заботиться каждый день.