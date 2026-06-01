Тані миян вужным…

Кольӧм субӧтаӧ Кӧрткерӧс районса Маджа кыпыда пасйис 440 во: тані восьтісны сиктса музей да нуӧдісны рок пуысьяслы конкурс.
Поводдяыс быттьӧ тшӧтш нимкодясис да содтӧд на пӧжис роксӧ.
Чужанлунасьны волісны республика пасьталаысь гӧсьтъяс. Кӧрткерӧссянь Маджаӧдз да мӧдарӧ ветліс автобус. Пӧсь рок вичмис быдӧнлы.
Гӧсьтъяслы вӧзйисны пыравны «Далёкая и близкая Маджа» экскурсияӧн татчӧс музейӧ. Буретш сиктлӧн тшупӧда пас водзын пелькӧдӧмаӧсь сиктсӧветас жыръяс, чукӧртӧмаӧсь колана кӧлуй-эмбур, серпасалӧмаӧсь Маджаын тӧдчанаинъяса мыгӧр. Коми Республикаса Национальнӧй архивын корсьӧмаӧсь татчӧс олысьяс йылысь уна юӧр-гижӧд. Тані эм и Енлы эскысьяслы жыр. Службасӧ тӧлысьнас кыкысь нуӧдӧ иеромонах Александр Митрофанов.
Тайӧ лунас музейӧ быд волысьлы козьналісны керка видзӧг – дӧраторйӧ гартыштӧм пань-акань.
Со мый пасйӧны музейӧ пыралысьяс.
Светлана Коюшева: «Ыджыд аттьӧ чужан сиктса история видзӧмысь!».
Валентина Захарова: «Панӧм туйыс мед мунас водзӧ!».
Рок пуӧмын вермасьны татчӧс районса сикт-грездысь да Сыктывкарысь воис ӧкмыс котыр.
Налы коліс пуны рок, дасьтыны сы дорӧ содтӧд вӧлӧга да аслыспӧлӧса нимӧдны чӧсмӧдланторсӧ.
Гӧсьтъяс пӧткӧдчисны проса, булгур, греча, ид шыдӧса рокӧн, а жюри вӧчис кывкӧртӧдъяс.
«Деревенская каша» нимпасын вермис Веселовка посёлокысь «Локчимские поварята» котыр.
«Каша – дружба» ним вичмис Сыктывкарса канму университетысь «440 калорий единства» котырлы. Сэтчӧс томулов воӧмаӧсь велӧдчыны уналаысь суйӧр сайысь: Непалысь, Индияысь, Тунисысь, Нигерияысь, Китайысь, Кыргызстанысь, Таджикистанысь. Та вӧсна и ёртасьӧмыс лои крепыд, и рокыс чӧскыд.
«Каша – долгожительница наша» нимпасын пасйисны Выльыб грездысь «Сьӧлӧмшӧръясӧс».
«СВОя каша» нимӧн донъялісны Нёбдін сиктысь «Чудо-повара» котыр. Таысь кындзи жюри вичмӧдіс содтӧд козин Визябӧжса «Лучшие бабушкиӧс».
Вермасьӧм костын гӧсьтъясӧс сьылӧм-йӧктӧмӧн гажӧдісны том и верстьӧ артистъяс. Позис и ас киӧн вӧчасьны, и казьтылӧм вылӧ козин ньӧбны.
Татчӧ волысьяс вылӧ донъялісны гажсӧ. Юлия Хмелькова гижӧ: «Та мында йӧзсӧ тайӧ фестивальыс эз на аддзыв! Гажсӧ котыртӧмаӧсь зэв бура. Аттьӧ!».
Сикт-грездын нуӧдан гаж век кольӧ шоныда, ӧд тані, му да ва бердын, миян вуж да лов шойччанін.
<> Алёна Нестерова. Снимокъясыс Евгений Казаковлӧн.