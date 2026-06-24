Неделя профилактики употребления наркотических средств

Наркотические вещества разрушают не только здоровье, но и жизнь человека в целом — его отношения, планы, возможности и будущее. Часто путь к зависимости начинается с любопытства, желания попробовать что-то новое или под влиянием окружающих, но последствия могут оказаться крайне серьёзными.

Важно помнить: лучшая защита — это знания, осознанный выбор и умение сказать «нет». А если беда всё же коснулась вас или ваших близких, помощь всегда существует, и обращаться за ней не стыдно.

В карточках этой недели собрана важная информация, которая поможет лучше понять проблему, защитить себя и окружающих, а также узнать, где искать поддержку.

Берегите себя, цените своё здоровье и выбирайте жизнь без зависимостей.