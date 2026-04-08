Артистка, сьылысь да том мам

Тулыс воӧмыс быттьӧ садьмӧдӧ нывъясӧс да аньясӧс. Найӧ дзоридзьяс моз кыпӧдӧны юрнысӧ, вӧччӧны мича рӧмъясӧ, тшӧкыдджыка нюмъялӧны. Ӧти татшӧм шензьӧдана «дзоридз» артисткаалӧ В.Савин нима драма театрын, сьылӧ «Зов Андромеды» шылада котырын. Тӧдмасям Эльвира Путинцева-Холоповакӧд.

Артистка

Эльвира чужӧма да кӧкъямысӧд классӧдз велӧдчӧма Сыктыв районса Визинын. Окотапырысь котралӧма шылада школаӧ, ӧд ичӧтсяньыс радейтӧма сьывны да петкӧдчыны сцена вывсянь. И тайӧ том аньлӧн олӧмас медводдза «рольыс».

– Сизимӧд классын велӧдчигӧн тӧдмалі, мый юркарын эм Ю.Спиридонов нима искусствояс гимназия, – казьтылӧ Эльвира. – Пыр дзайги мам-батьлы, медым ыстасны менӧ сэтчӧ велӧдчыны водзӧ. Быдса во дасьтыси, сэтшӧм окота вӧлі веськавны школа-мечтаӧ.

И ӧд босьтісны театр юкӧнӧ. 8-11 классъяс сэн колины ӧти здук моз. Велӧдчынысӧ вӧлі сэтшӧм интереснӧ, мый пыр жӧ и гӧгӧрвои – окота водзӧ пырӧдчыны творчествоӧ, уджавны театрын.

Гимназия бӧрын эг повзьы да видлі ассьым вынӧс Москваын. Водзӧ велӧдчыны пыри Москваса культура институтӧ актёр-режиссёр факультетӧ, веськалі П.А.Белозеровлӧн да А.Б.Резалинлӧн мастерскӧйӧ.

Москваын пуан олӧмыс Эльвиралы сьӧлӧм вылас ёна воӧма, но кольччыны овны ыджыд карын абу кӧсйӧма. Та понда бӧръя курсас велӧдчигӧн нин босьтчӧма корсьны Сыктывкарын удж. Звӧнитлӧма драма театрӧн веськӧдлысь Михаил Матвеевлы да сёрнитчӧма сыкӧд тӧдмасьны, кывзыны, гашкӧ, вӧзйыны кутшӧмкӧ ичӧтик роль.

Тадзи и лоӧма. Институт помалӧм бӧрын Эльвира локтӧма гортланьыс матӧджык. Драма театрын буретш мунӧма «Гроза» выль спектакль кежлӧ кастинг. И том нылӧс босьтӧмаӧсь Глаша рольӧ. Тадзи Эльвира сувтӧма артисталан туй вылӧ.

– Москваысь мунӧмысь ӧнӧдз ог жалит, – водзӧ висьтасис ныв. – Мекӧд велӧдчысьяс пӧвстысь унаӧн, дерт, кольччисны странаса юркарӧ. Ӧткымынӧн аддзисны асьнысӧ киноын, ӧні снимайтчӧны нималана да ыджыд опыта нин актёръяскӧд. Ме на вӧсна сьӧлӧмсянь радла. Кодъяскӧ ме моз жӧ мунісны чужанінас, ӧні уджалӧны велӧдысьясӧн челядьлы театр студияясын. Эмӧсь и дзик мӧд туй бӧрйӧмаяс. Мен нимкодь, мый быдӧн аддзис мыйкӧ ассьыс. Позянлуныд эм быдлаын, а абу сӧмын юркарын, сӧмын быть колӧ тӧдны, мый ачыд кӧсъян, кӧні аддзан ассьыд сӧвман, водзӧ восьлалан туйтӧ.

Сьылысь

Эльвира сӧвмӧдӧ асьсӧ уна боксянь. Сійӧ оз куж пукавны кыккирудз. Оз вунӧдчы, дерт, и сьылӧм йывсьыс. И тайӧ сылӧн олӧмас мӧд шӧр «роль». Медводдза декретас пукалігӧн окота лоӧма унджык кад вичмӧдны шыладлы. Босьтчӧма гижны сьыланкывъяс, лӧсьӧдӧма «Зов Андромеды» котыр.

– Сьыланкывъястӧ ме гижа и ӧні, сӧмын ог на лэдз, виччыся, кор воас налӧн кадыс, – нюмъялӧ Эльвира. – Чайта, мӧд декретын кута тшӧкыдджыка водзмӧстчыны творчество нырвизьын. Менам кык авторскӧй сьыланкыв. Талунъя лун кежлӧ спонсор-продюсерыс абу, да сьыланкыв гижӧм, ӧтувтӧм, мастеринг да альбом лэдзӧм вылӧ лишка сьӧм абу. Со и куйлӧ ставыс «шкапын».

Сёрнитны кӧ шылада котыр йылысь – тайӧ трио: барабан, фортепиано да соло вокал. Окотапырысь дасьтам да петкӧдчам каверъясӧн, менам авторскӧй сьыланкывъясӧн. Кыдзи ставыс артмис? Ас котыр лӧсьӧдны да сьыланкывъяс гижны – тайӧ менам ичӧтдырся кӧсйӧм. Ӧтчыд телеграм-каналын йӧзӧді ас сьыланкывлысь юкӧн. Регыдъя кадӧн воис вочакыв ыджыд опыта нин барабанщик Олег Рыльскийсянь, мый сійӧ дась мекӧд уджавны-ёртасьны ӧти котырын. Олег велӧдӧ ворсны барабанӧн аслас «Импульс» студияын. И сылӧн тшӧтш вӧлӧма ыджыд кӧсйӧм пырӧдчыны выль сикас творчествоа проектӧ да тшӧтш и ворсны. Ме сэки ёна чуйми, ӧд дзик тӧдтӧм морт быттьӧ аслам мӧвпъясӧн юксьӧ, да кык вежон мысти кӧсйыси пырӧдчывны тайӧ авантюраас. А сэсся миян дорӧ вӧзйысис профессиональнӧй пианистка Анастасия Живайкина. Сійӧ тшӧтш велӧдысь, эм асшӧр шылада школа, а нӧшта сійӧ зэв мичаа сьылӧ. «Зов Андромеды» ним улын ми лоим тӧдсаӧсь нин Сыктывкарын, тшӧкыда корлӧны корпоратив-кӧлысь дырйи сьывны.

А нӧшта ме нуӧда «ВКонтактеын» микроблог, резидентала «Инсайт люди» блогеръяслӧн комьюнити творчествоа котырын. Сӧвма, кыдзи кужа да верма.

Мам

Эльвира Путинцева-Холопова «ворсӧ» олӧмас и коймӧд «роль». Сійӧ куим арӧса нылукыслӧн мам.

– Витӧд курс помалігӧн Сыктывкарӧ жӧ локтӧ вӧлі верӧспуӧй. И ме сійӧс ёна виччыси. Недыр мысти семьитчим, чужис ныв. Ӧні виччысям мӧд кагукӧс нин. Нылукӧй – медся шань да мича, и ме сэтшӧм рад, мый сійӧ бӧрйис мамӧн менӧ. Сылӧн кутіс нин тыдовтчыны сцена дорӧ кыскӧмыс. Ме татшӧмӧн жӧ ичӧтдырйи вӧлі.

Кага чужтӧм бӧрын ёна вежси. Окота лои ёнджыка сӧвмӧдны ачымӧс. Чайта, нылук чужӧм бӧрын лои повтӧмджыкӧн, кылі ассьым пытшкӧсса вынӧс да кӧсйӧмъясӧс, быттьӧ ӧти сод воськовті-кайи. А сэсся кага чужӧмыд да быдтӧмыд – аньлы тайӧ аслыссяма психотерапия. Ӧні со мӧд кагукӧн кынӧма…

Мый менӧ виччысьӧ? Шензя. Видзӧдлам. Дерт, ог чайт ачымӧс медся лёк мамӧн, коді этша кад вичмӧдӧ аслас ичӧтик на нывлы. Уна вын босьтӧ уджӧй, окота ӧд аддзыны кад и ачымӧс сӧвмӧдны, лоны коланаӧн тайӧ олӧмас, йӧзкотырас. Но ме ог кӧсйы лоны суперкодзулӧн: медся бур мамӧн либӧ карьера сод кузя сӧмын восьлавны. Ме видла овны сідз, медым ставыс муніс лӧсьыда: мед и уджалі, и быдтыси, и сьылі, да таысь вӧлі шудаӧн.

Зэв окота, медым коркӧ быдмӧм нин челядьӧй шуисны, мый ме налы медся бур мам! Медым аслам челядьӧй гӧрдитчисны, а эз бокӧвӧй йӧз. Таын, чайта да, мам шудыс и эм.

Водзӧ вылӧ мӧвпъяс

Эльвира оз вермы овны могъястӧг да кӧсйӧмъястӧг. Та понда и матыссаыслы быть лоӧ сӧвмыны сыкӧд тшӧтш.

Верӧсыскӧд кыпӧдӧны ас керка – и тайӧ семья олӧмас нӧшта ӧти ыджыд воськов. Виччысьӧ дзолюкӧс, а сідзкӧ, мӧвпалӧ, кыдзи кутас удитны сӧвмыны кык кагуккӧд.

– Ме шань да ылӧдчыны кужтӧм морт, – шуӧ Эльвира. – Та понда мыйӧ ог кутчысь, медводз ас кежысь гӧгӧрбок ставсӧ донъяла, колӧ оз босьтчыны таӧ, корся помка, мыйла, сэсся дыр мӧвпала. Коді менӧ оз тӧд, чайтӧны менӧ шогӧ сетчысь мортӧн. Но тайӧ абу сідз. Меным окота овны сьӧлӧмӧс кывзӧмӧн да восьлавны дзик аслам туйӧд. А нӧшта, мед пыр орччӧнӧсь вӧліны матыссаяс. Ме серти, тайӧ кӧ артмӧ, мортыс шуда.

Надежда Пунегова. Снимокъясыс Эльвира Путинцева-Холоповалӧн гортса архивысь.