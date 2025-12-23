В Республике Коми началась неделя популяризации здорового питания

Питание — это ежедневная привычка, которая напрямую влияет на самочувствие, работоспособность и здоровье в целом. Не существует «волшебных» продуктов или строгих запретов — гораздо важнее баланс, разнообразие и осознанный подход к выбору еды.

В карточках вы найдёте простые и наглядные ориентиры, которые помогут лучше разобраться в принципах здорового питания, понять, как формировать рацион без крайностей и с чего начать изменения, если хочется позаботиться о себе уже сейчас.

Листайте карточки, сохраняйте полезную информацию и выбирайте питание в пользу здоровья.