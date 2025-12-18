Бальзаминов да мукӧд

Дас лун Воркутаысь Б.А.Мордвинов нима драмтеатр петкӧдчис Усинскын, Печораын да Ухтаын. Ӧнія театральнӧй сезонӧ воркутаса артистъяслӧн тайӧ мӧдӧд кузь гастроль нин.

Кыдзи висьталісны театрын, 83-ӧд сезонлӧн воддза джынйыс зэв озыр творчествоӧн. Восьтӧмаӧсь А.Островскийлӧн «Женитьба Бальзаминова» пьеса серти спектакльӧн.

Октябрын артистъяс петкӧдчӧмаӧсь Санкт-Петербургын да Москваын кӧкъямыс спектакльӧн. Неважӧн Усинскын, Печораын да Ухтаын олысьясӧс гажӧдӧмаӧсь «Тётки» комедия-фарсӧн, а сідзжӧ «Кот в сапогах» да «Клочки по закоулочкам» мойдъясӧн.

Содтӧд на войвыв карса ныв-зонмӧс быд постановка водзын гажӧдӧмаӧсь аниматоръяс.

Ӧні Б.А.Мордвинов нима драмтеатрысь артистъяс дасьтӧны Выль во кежлӧ кык премьера: «Кадриль» теш да «Волшебный мешок Деда Мороза» мойд.

Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина МАКАРОВА. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.