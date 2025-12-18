Издательский дом Коми

Бальзаминов да мукӧд

йöзöдöма

Дас лун Воркутаысь Б.А.Мордвинов нима драмтеатр петкӧдчис Усинскын, Печораын да Ухтаын. Ӧнія театральнӧй сезонӧ воркутаса артистъяслӧн тайӧ мӧдӧд кузь гастроль нин.

Кыдзи висьталісны театрын, 83-ӧд сезонлӧн воддза джынйыс зэв озыр творчествоӧн. Восьтӧмаӧсь А.Островскийлӧн «Женитьба Бальзаминова» пьеса серти спектакльӧн.

Октябрын артистъяс петкӧдчӧмаӧсь Санкт-Петербургын да Москваын кӧкъямыс спектакльӧн. Неважӧн Усинскын, Печораын да Ухтаын олысьясӧс гажӧдӧмаӧсь «Тётки» комедия-фарсӧн, а сідзжӧ «Кот в сапогах» да «Клочки по закоулочкам» мойдъясӧн.

Содтӧд на войвыв карса ныв-зонмӧс быд постановка водзын гажӧдӧмаӧсь аниматоръяс.

Ӧні Б.А.Мордвинов нима драмтеатрысь артистъяс дасьтӧны Выль во кежлӧ кык премьера: «Кадриль» теш да «Волшебный мешок Деда Мороза» мойд.

Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина МАКАРОВА. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.

