В Республике Коми началась неделя ответственного отношения к здоровью

Здоровье — это не что-то абстрактное и не «само собой разумеющееся». Оно складывается из ежедневных решений, привычек и внимательного отношения к себе. Часто мы задумываемся о нём лишь тогда, когда появляются проблемы, хотя многое можно сохранить и предупредить заранее.

В этой подборке карточек — простые и наглядные ориентиры, которые помогут лучше понять, от чего зависит наше самочувствие, как оценить состояние организма и почему ответственность за здоровье начинается с каждого из нас.