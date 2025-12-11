Дас кыкӧдысь Коми Республикаын зымгис-юргис коми КВН. «Сыктывкар» концертасян залын чукӧртчылiсны шмонитны радейтысьяс. Конкурс-фестиваль вылӧ билетыс разаліс чомӧрасигӧн пӧсь печенча моз. Уна кӧсйысьлы эз судзсьы. Коми КВН-лы подув пуктысь Виктория Пименова фестивальсӧ сигӧртігӧн кӧсйысис водзӧ кежлӧ корсьны ыджыдджык зал.

КВН-ӧ пырӧдчис квайт котыр: витӧн Коми Республикаысь, ӧти — Перым муысь. И видзӧдысь, и ворсысь, и донъялысь пӧвстын вӧлі уна дебютант. Скӧрӧдумысь томуловлӧн «Шок» котыр медводдзаысь венласис верстьӧ командаяскӧд: Кулӧмдін районысь «Скӧрӧдумсаяскӧд», Сыктывкарысь «КилоМэтръяскӧд», Кӧрткерӧс районысь «Едрит-кудриткӧд», Изьва районысь «Бандерлогъяскӧд» да Кудымкарысь «Кашкавдакӧд» (комиӧн кӧ, челядь чукӧр).

Жюриын медводдзаысь пукалісны куим выль морт: «Эжва йывса бабаяс» командаын ворсысь Наталья Шахова, медиаэксперт Инесса Орёл, Кӧрткерӧсса землячествоӧн веськӧдлысь Надежда Быковская. Накӧд тшӧтш донъясисны «Ас йӧз» командаын вӧвлӧм ворсысь Виктория Пименова да ас вылӧ уджалысь Иван Шахов.

Нуӧдіс гажсӧ бара жӧ выль морт, «Эжва йывса бабаяс» командаын ворсысь Виктория Агаркова.

КВН-сӧ медшӧр котыртысьыс — Сыктывкарса коми культура шӧрин. Сэтчӧс уджалысьяс быд кык во ыззьӧдӧны ворсысьясӧс петкӧдчыны республика тшупӧдын. Сьӧкыд удж — дасьтыны коми кывъя команда, гижны шмонь, унаысь репетируйтны да ворсны сідзи, мед видзӧдысьяс кочкавмӧн сералісны, а шмоньыс вӧлі, ӧти-кӧ, ёсь, а мӧд-кӧ, тӧлка.

Тавося «Ӧтувъя вынӧн быд лёкысь мынам» пас улын ворсӧмысь «Медся серамбана рака поз» статуэтка босьтіс «КилоМэтръяс» команда. Мӧдӧн лоисны «Скӧрӧдумсаяс», коймӧдӧн — «Кашкавда». «Бандерлогъяслы» вичмис «Вылын юра ракапиян» нимпас, «Едрит-кудритлы» — «Ныриса ракапиян», «Шоклы» — «Пӧшти ракапиян» нимпасъяс. Жюри, кыдз и век, бӧрйис медбур ворсысьӧс. Та пӧрйӧ татшӧм вылыс чина ним босьтіс «Скӧрӧдумсаяс» котырысь Анфиса Чисталёва.

Артмис-ӧ гажӧдчӧмыс, донъясьӧмыс да ворсӧмыс, юасим коми КВН-ӧ пырӧдчысьясӧс.

Катерина Михайлова, «Едрит-кудрит» котырын капитан:

—КВН-ӧ пырӧдчам коймӧд во. Миян командаын ставныс кывйӧн печласьны мастерӧсь. Ёртъястӧг, дерт, нинӧм эськӧ эз артмы. Коми КВН воӧ сьӧлӧм вылӧ, выль йӧзкӧд аддзысям-тӧдмасям да. Репетируйтчигӧн да ас гаж вылын кыпалӧ лолыд, вунӧ шог-печаль, шойччан-ли-чӧдчан быдлунъя уджысь да ӧткодьлунысь. Ме зэв рад, мый веськалi КВН-ӧ да мый миян команда вайӧ йӧзлы гаж. Сӧмын тані радлан йӧзлӧн синвалы. Асьным тшӧтш синва петмӧн сералам и репетиция дырйи, и командаяслысь петкӧдчӧмсӧ видзӧдiгӧн. Мед дыр на олас коми КВН!

Игорь Князев, «Скӧрӧдумсаяс» котырын капитан:

—КВН — тайӧ ёртъяскӧд аддзысьлӧм. Жюриысь кындзи ставыс кажитчис. Чайта, донъявны колӧ видзӧдысьяслы. Либӧ жюрилы висьтасьны, мыйла чинтӧны баллсӧ. Тадзи командаяс водзӧ вылӧ вермасны зумыдмӧдны петкӧдчӧмсӧ. Пырӧдчам КВН-ӧ 2009 восянь. Ставӧн уджалӧны, унджыкыслӧн семья да челядь. Ёнасӧ репетируйтчыны некор, но донъявны кӧ залын серам серти, бура петкӧдчим. «Шок» — кок туй талялысьясным. Налӧн ставыс артмис. Быдтам бур смена.

Григорий ПЫСТИН, «Бандерлогъяс» котырын капитан:

—Ми 22 во нин коми КВН сцена вылын. Кыкысь вӧлiм чемпионъясӧн. Тайӧ — миян семьялӧн команда. Ворса ме, менам пи, вок, воча вок да коймӧд воча вок. Таво менам кӧкъямыс арӧса Арина нылӧй, кор кылic, мый лоас коми КВН, вӧзйысис «Бандерлогъяс» командаӧ. Быд рыт зілис, мӧвпыштіс шмоньяс да сценкаяс. И зэв лӧсьыда петкӧдчис. Виктория гӧтырӧй Арина моз тшӧтш медводдзаысь пырӧдчис КВН-ӧ и зэв бура справитчис — пуктіс-вежлаліс миянлы шылад. Вокъяс Сыктывкарын олӧны да, та вӧсна, ӧтлаын репетируйтчыны сӧмын карын вермам. Таво жюри ворсӧдіс миянлысь КВН-ын петкӧдчан во лыдсӧ, содтіс 2 да 2, и артмис нёльӧд места. Кужӧны тай шмонитнытӧ!

Ирина Дульцева, «Кашкавда» котырлы отсасьысь:

—«Кашкавда» мӧдысь пырӧдчӧ коми КВН-ӧ. 2023 воын босьтім нёльӧд места, ӧні коймӧд. Сідзкӧ, миянлы ковмас волыны нӧшта кыкысь.

Миян «Кашкавда» том на, ворсӧны 20-25 арӧса войтыр. Дерт, дасьтысьны вӧлі сьӧкыд, огӧ тані олӧй да. Ковмис туявны, мыйӧн олӧ Коми Республика, кутшӧм выльторьяс юргӧны йӧз костын, тайӧ ӧти-кӧ. Мӧд-кӧ, коліс корсьны сэтшӧм шмонь да кывъяс, кодъясӧс гӧгӧрвоасны коми йӧз. Ӧти вежӧртаса кывъяс. «Кашкавда» командалӧн юморыс интеллектуальнӧй. Миян ворсысьяс оз дурны-тешитчыны, ёнасӧ оз артиставны, а «босьтӧны» видзӧдысьсӧ «культура юморӧн». «Кашкавдаӧс» Кудымкарын дзик медводдза петкӧдчӧмсянь шуӧны «культурнӧй» командаӧн. Эз весь нёльысь вермывны Перым муын «Пуксьы да ваксьы» нима КВН-ын.

Чайта, кыдз Сыктывкарын, сідз и Кудымкарын колӧ быдтыны-дасьтыны выль командаяс, выль ворсысьясӧс. Талун петкӧдчӧны верстьӧ йӧз. Колӧ быдтыны томъясӧс, та могысь сӧвмӧдны коми кыв, нуӧдны ворсӧмъяс челядьлы, велӧдны гижны шмонь.

Андрей Терентьев, «КилоМэтръяс» котырын ворсысь:

— Уна во нин пырӧдча коми КВН-ӧ. Медводдза курсса студентӧн ветлі КВН вылӧ да ыззи. Кык во мысти лӧсьӧдім том йӧзлысь «Антибольгысьяс» команда. Тайӧ котырын ворсігӧн меным вичмыліс «Медбур ворсысь» ним. Ухтаын уджалігӧн пырӧдчылі сэтчӧс «Лючки-ладнӧ» котырӧ. Тайӧ котырнас ми весиг вермим! 2021 воын пуксьылі жюриӧ. Эз ёна кажитчы. Окотаджык ворсны.

Мӧдысь нин ворса «КилоМэтръяс» котырын. Кольӧм во лоим карса тшупӧдын вермысьӧн, а таво нин — республикаса КВН-ын.

Чайта да, таво миян артмис бура петкӧдчыны. Эз весьшӧрӧ жюри тэч гырысь баллъяс.

Коми шмоньыд зэв аслыспӧлӧс. И колӧ кужны сійӧс петкӧдлыны.

Менам мог вӧлі тайӧ вояснас коми шмоньсӧ вӧчны ӧнія кадсяӧн, том йӧзлы шогманаӧн, мӧвпаланаӧн, коми сераӧн. Чайта да, артмис.

Водзӧ вылӧ кӧсъя дасьтыны ассьым команда. Чайта, быдми нин капитанӧдз.

Инесса Орёл, донъялысь:

—Вермасьӧм чӧж син водзын куті конкурс положениесӧ, мед тӧдны, кыдзи да мый донъявны. Сюся видзӧді, шмоньыс лӧсялӧ-ӧ талунъя лунлы да кутчысьӧны-ӧ командаяс урчитӧм темаясас.

Дерт, кокньыд шызьӧдны видзӧдысьӧс «улыс гача» шмоньӧн, но век жӧ коми КВН-лӧн могыс ыджыдджык да кыпыдджык — сӧвмӧдны пыді вежӧртаса кокньыд юмор. Кириті интернетысь босьтӧм вуджӧдӧмъяс. Ме ас удж серти ёна кытшлала ӧтуввезйын да тӧда сэтчӧс юӧръяссӧ.

Кажитчис «Кашкавда» котыр ас ныриснас. Налӧн вӧлі интеллигентнӧй шмонь, а подулас босьтӧмаӧсь Коми Республикаысь выльторъяс. Кужисны вӧрзьӧдны залсӧ. Тадзи петкӧдлісны и коми видзӧдысьяс дорӧ пыдди пуктӧмсӧ.

Наталья Шахова, донъялысь:

—Меным коми КВН кажитчис. Видзӧді став командаыслысь репетиция, сеталі кутшӧмсюрӧ вӧзйӧм. Ставныслы пукті «4» да «5», сӧмын ӧтчыд — «3», сы вӧсна мый ме ачым кӧвӧэнщик и тӧда, кутшӧм тайӧ ыджыд удж, торйӧн нин кор кызвыныс ворсӧны общественнӧй подув вылын.

Дерт, колӧ гӧгӧрвоны, мый тайӧ конкурс. Жюри видзӧдӧ ставсӧ: коді кыдзи дасьтысьӧма, коді юрсьыс шмоньсӧ висьталӧ, а коді шпаргалкаысь, коді ассьыс шмонь вӧзйӧ, а кодлы гижӧмаӧсь. Сцена вылын ставыс бура тӧдчӧ. Ачым эжва йывса да, дерт, «Скӧрӧдумсаяс» медъёна кажитчисны.

Олег Лажанев, видзӧдысь:

—Коми КВН вылӧ веськалі медводдзаысь. Зэв ёна кажитчис! Серамбана сэтшӧм уна коми йӧз гажӧдісны сцена вывсянь.

Видзӧдысьыс вӧлі зал тыр, сідзкӧ, зал тыр коми войтыр! И кык час сценасянь юргис коми кыв! Рытыс артмис серамбана, шмонитана, сьылана, йӧктана да ворсана.

Аттьӧала Сыктывкарса коми культура шӧринӧс татшӧм ыджыд удж котыртӧмысь да нуӧдӧмысь. Торъя аттьӧ Перымысь гӧсьтъяслы — зэв долыд вӧлі кывны гӧгӧрвоана рӧдвуж кыв.

Важӧн нин эм мӧвп да корӧм Кулӧмдінса «Коми войтыр» юкӧнлы нуӧдны мукӧд районса челядьлы мастер-классъяс, юксьыны опытӧн, мед ышӧдны пырӧдчыны коми КВН-ас челядьӧс да том йӧзӧс.

Зинаида Игушева, видзӧдысь:

—Ме век вола КВН видзӧдны. Мед сералыштны, кыпӧдны ловру. Весиг эг тӧдлы, кыдзи кык часыс колис. Век «вися» «КилоМэтръяс» вӧсна.

Таво найӧ зэв кыпыда заводитісны медводдза конкурссӧ. Кажитчисны мича сарапанъясыс да сьылӧмыс. Но сэсся мӧд конкурсас «Скӧрӧдумсаяс» поткӧдісны залсӧ серамнас. Сьӧлӧм вылӧ воис, кыдзи баб локтіс лавкаӧ да сэтшӧма ставныскӧд лунтыр больгис, мый аслыс няньыс эз тырмы. Коймӧд лун нин няньтӧг гортас мунӧ. Сьӧлыштіс весиг лавкаысь петігас.

А нӧшта зэв нимкодь, мый петкӧдчис «Шок» том команда. Век колӧ том йӧзлы сетны позянлун петкӧдлыны сямсӧ.

Виктория Михайлова, видзӧдысь:

—Бара на синва петмӧн сералім коми КВН дырйи! Енбиа коми войтыр зэв мастера петкӧдчисны сцена вылын. Ворсысь котыръяс дасьтӧмаӧсь зэв интереснӧй номеръяс. Торъя нин меным кажитчисны «КилоМэтръяс» котырысь сарапана мужичӧйяс да Диско-пӧч! Ёна жӧ мастера ворсісны сцена вылын. Нӧшта окота казьтыштны Скӧрӧдумысь виж футболкаа котырӧс, кодлӧн мӧдысь петкӧдчигас кынӧм висьмытӧдзыс сералісны видзӧдысьяс. Лавкаын пукалысь пӧчӧс дыр на ог вунӧдӧй. Аттьӧ котыртысьяслы да ворсысьяслы татшӧм гажа рытысь!

Эльба Шершукова, видзӧдысь:

—Шуӧны, вит минут серам пӧ вежӧ стӧкан нӧк, сідзкӧ, ми лавка тыр нӧк вылӧ сералім. Ме карӧ овны локтӧм бӧрын коми КВН-сӧ витӧдысь нин видзӧді. Миян Удора ёнджыка рочасьӧ, да коми шмоньыс сэні абу. Медся радейтана команда — «КилоМэтръяс». Найӧ серамсорӧн петкӧдлӧны збыль олӧмнымӧс. Меным, поштаса вӧвлӧм уджалысьлы, ёна воис сьӧлӧм вылӧ татшӧм шмонь: «Ӧні поштаын некодлы уджавнысӧ да, гулюясӧс штатас босьтісны».

«Скӧрӧдумсаяс» зэв жӧ бура ворсӧны, медбура — Анфиса. Сійӧ пыр миянӧс гажӧдӧ. Зэв жаль, мый эз волы Одыбысь «Коланторъяс» котыр.

<> Алёна НЕСТЕРОВА. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.