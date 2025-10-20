Сладкая угроза, о которой не хочется думать… но нужно.

Сахарный диабет — одно из самых распространённых хронических заболеваний в мире. По данным ВОЗ, каждый десятый взрослый живёт с диабетом, и почти половина — даже не знает об этом.

Звучит пугающе? Не обязательно. Диабет 2 типа можно предотвратить — и это доказанный факт.

Мы собрали карточки, которые помогут:

понять, что такое диабет

узнать, кто в группе риска

научиться снижать риски

понять, когда стоит провериться

Оставайтесь здоровыми.