Сахарный диабет — одно из самых распространённых хронических заболеваний в мире. По данным ВОЗ, каждый десятый взрослый живёт с диабетом, и почти половина — даже не знает об этом.
Звучит пугающе? Не обязательно. Диабет 2 типа можно предотвратить — и это доказанный факт.
Мы собрали карточки, которые помогут:
- понять, что такое диабет
- узнать, кто в группе риска
- научиться снижать риски
- понять, когда стоит провериться
Оставайтесь здоровыми.
Сладкая угроза, о которой не хочется думать… но нужно.