Коми паськӧмӧ вӧччӧмӧн

Сыктывкарысь Галина Даньщикова лоис «Мама и дети в национальных костюмах» войтыркостса фотоконкурсын вермысьясысь ӧтиӧн.

Галиналысь снимокъяссӧ, кӧні сійӧ верӧсыскӧд да челядьыскӧд коми национальнӧй паськӧмаӧсь, конкурсса жюри шуӧма 60 медбур творческӧй уджъяс лыдын.

Водзмӧстчысь коми аньӧс пасйӧмаӧсь вужвойтырлысь культура да аслыспӧлӧс традицияяс видзӧмысь аттьӧалана гижӧда дипломӧн.

Галинаӧс чолӧмаліс регионса юралысь Ростислав Гольдштейн, сиис сылы да семьяыслы творчествоын выль вермӧмъяс, крепыд дзоньвидзалун да олӧмас быд бурсӧ, тӧдчӧдіс, мый миян республика гӧрдитчӧ енбиа йӧзӧн.

Казьтыштам, куим челядя мам Галина Даньщикова шыӧдчыліс Ростислав Гольдштейн дорӧ «веськыд йитӧд» пыр да корис отсавны пырӧдчыны «Мама и дети в национальных костюмах» войтыркостса фотоконкурсӧ. Та могысь колӧ вӧлӧм петкӧдчыны вужвойтыр паськӧмӧн, но семьяас татшӧмыс абу, а ньӧбнысӧ зэв дона.

Коми Республикаса Ёртасян керкаын уджалысьяс отсӧгӧн Галиналы да семьяыслы бӧрйӧмаӧсь аслыспӧлӧс мича коми паськӧм, вӧчӧмаӧсь профессиональнӧй фотоснимокъяс да мӧдӧдӧмаӧсь конкурс вылӧ.

<> Елена Осипова.