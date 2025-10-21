В Республике Коми началась неделя популяризации потребления овощей и фруктов

Овощи и фрукты — простая, но важная часть здорового образа жизни. Они насыщают организм витаминами, укрепляют иммунитет и помогают дольше сохранять энергию.

Знаете ли вы, сколько овощей и фруктов нужно есть каждый день? Как сбалансировать рацион и сделать его по-настоящему полезным, не отказываясь от любимых блюд?

В карточках этой недели — практичные советы и напоминания о том, что забота о здоровье начинается с тарелки. Сделайте выбор в пользу ярких красок и естественной пользы!