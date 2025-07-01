В Республике Коми началась неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин

Несчастные случаи, травмы, отравления — всё это можно предотвратить, если знать риски и действовать осознанно. Вовремя оказанная помощь и знание, как вести себя в критических ситуациях, могут спасти жизнь — свою или чужую.

Эта неделя — напоминание о важности внимательного отношения к себе, близким и окружающей среде.

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», правопреемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».