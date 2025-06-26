Менам герой – менам прадед Николай Михайлович Терентьев

Менӧ шуӧны Даша. Велӧдча Изьва районысь Бакур грездса школаын.

Менам герой – менам прадед, Надя баблӧн айыс Николай Михайлович Терентьев. Таво ме сылӧн портретӧн пырӧдчи «Бессмертнӧй полк» акцияӧ.

Надя баб висьтавлic меным война кад йылысь, Коля прадед йылысь, петкӧдлic сылысь снимокъяссӧ, боевӧй наградаяссӧ.

Аймунымӧс сійӧ дорйӧма Ленинградса фронтын. Фашистъяслы паныд тыш-косьын повтӧмлунсьыс пасйӧмаӧсь «За отвагу» да «За Победу над Германией» медальясӧн, Отечественной война орденӧн. Эм и ранитчӧм йывсьыс справка.

Война помасьӧм бӧрын менам прадед вит во на служитӧма инженернӧй батальонын. Уджъёртъясыскӧд кыпӧдӧмаӧсь киссьӧм каръяс, стрӧитӧмаӧсь Мурманск обласьтын аэродромъяс.

Гортас локтӧм бӧрын уджалӧма колхозын кӧр видзысьӧн. Вӧлӧма зэв киподтуя, вӧчалӧма додь-дадь, лыжи-лямпа, пыж. А кор тундраысь вуджӧмаӧсь овны сиктӧ, босьтчӧма вӧчавны куран, мегыр да сиктын олысьяслы уна мукӧд коланатор. Абу уна сёрниа, пыр мыйкӧ да ноксьӧма ас кежас. Радейтӧма вӧр-ва, сямыс вӧлӧма и чери, и пӧтка кыйны. Тадзи меным Надя баб висьтавлic аслас бать йывсьыс.

Ми быд во казьтылам фронтӧвикъясӧс, Великӧй Отечественнӧй война кадӧ вир кисьтана тыш-косьын и тылын Победа дорысьясӧс, мед унджык тӧдмавны на йылысь да водзӧ нимӧдны-нэммӧдны налысь подвигсӧ.

Кольӧм во Май 9 лунлы сиӧм гаж дырйи сиктса культура керка дорын ми, томулов и верстьӧ, петкӧдлiм война кад да Победа лун. Пасьтавлiм важся паськӧм, быттьӧ ми – война кадся челядь. Миянлы сэсся сеталicны блокадаса нянь. Татшӧм ичӧт няньторйыс блокада пыкысьяслы вӧлӧма лунтыр сёймӧн.

А таво Победа лунӧ ме чӧсмаси салдат рокӧн. Ыджыд Вермӧмсянь 80 вося тшупӧда пас кежлӧ велӧдi «День Победы. 9 мая» кывбур да «Катюша» сьыланкыв.

А нӧшта Коля прадед йылысь меным оз сетны вунӧдны ичӧт пызан да табуретка, код вылын ӧнi пукала да гижа. Тайӧ пызансӧ да бӧртӧм улӧссӧ прадед вӧчлӧма аслас нывлы – менам Надя баблы.

Коля прадедлӧн айыс, менам прапрадед Михаил Иванович Терентьев, сiдзжӧ мунлӧма Айму вӧсна Ыджыд тыш вылӧ да юӧртӧг вошӧма. А ӧнi ми тӧдам нин, мый сiйӧ пӧгибнитӧма Донецк обласьтын, кӧнi талун мунӧ торъя военнӧй операция.

Война вылын вӧлӧма и мамлӧн дедыс – Пётр Дмитриевич Чупров, менам мӧд прадед.

Найӧ куимнанныс, миян дед-прадедъяс, вӧлӧмаӧсь кӧр видзысьясӧн, фронт вылӧ мунлӧмаӧсь тундрасянь. Ме век кута помнитны на йылысь, видзны налысь снимокъяссӧ да гӧрдитчыны наӧн.

Дарья Чупрова.

Снимокъяс вылын: Николай Михайлович Терентьев; Даша Чупрова нимӧдӧ-нэммӧдӧ Коля прадедсӧ «Бессмертнӧй полк» акция дырйи.