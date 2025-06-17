В Республике Коми началась Неделя информирования о важности физической нагрузки

Движение — это основа здоровья. Даже простая прогулка может принести пользу организму, если делать её регулярно. Физическая активность помогает не только поддерживать форму, но и снижает риск множества заболеваний, улучшает настроение и качество жизни.

А сколько энергии вы тратите за 30 минут любимой активности? Какие нагрузки считаются достаточными?

На эти и другие вопросы вы найдёте ответы в наших карточках.

Откройте их — и сделайте шаг к активному, бодрому и здоровому дню!

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», правопреемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».