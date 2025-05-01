Кӧсъя и водзӧ йӧктыны тані

Коми Республикаса опера да балет театрысь народнӧй артист Роман Миронов кызь во гажӧдӧ искусство радейтысьясӧс мича йӧктӧм-петкӧдчӧмӧн.

Коми балетын сійӧ, пӧжалуй, медъюгыд кодзув. Кольӧм вежонӧ творчествоын тшупӧда паскӧд йитӧдын премьер кыкысь аддзысьліс видзӧдысьяскӧд. Воддзаыс – «О чём не расскажет сцена» рыт, кӧні вӧлі позянлун матысяньджык тӧдмасьны артисткӧд. Роман Миронов висьтасис аслас олӧм, балетын медводдза воськовъяс да гусяторъяс йылысь, вочавидзис йӧзлӧн юалӧмъяс вылӧ. А мӧд аддзысьлӧмыс вӧлі бенефис – «Душа в движении» балет рыт.

Карате либӧ йӧктӧм

Чужлӧма Роман Миронов Сосногорск районса Улыс Одесын. Бать-мамыс мусир перъянінын уджалӧны. Мам рӧдас кодкӧ фигурнӧя конькиӧн исласьлӧма. Вермас лоны пӧ, вужйыс сысянь. Рома кӧкъямыс арӧссянь ветлывлӧма бальнӧй йӧктӧмъяс кружокӧ. Сэки жӧ и карате секцияӧ, ворсӧма и волейболӧн.

–Первой сэтчӧ и татчӧ котралі, – казьтылӧ Роман Миронов, – но кадыс оз вӧлі тырмы: либӧ спорт, либӧ искусство. Он ӧд шӧри орӧдчы. И йӧктӧмысь эновтчи, бӧрйи карате да занимайтчи кӧкъямыс во. Коричневӧй вӧньӧдз быдми, сы бӧрын – сӧмын сьӧд.

9 класс помалі да водзӧ велӧдчи Ухтаын. И кор ме вуджи сэтчӧ, волейболысь тренер мамлы шуӧма, Рома пӧ эськӧ вермис лоны бур волейболистӧн. Тыдалӧ, сылӧн вӧлӧма жӧ ме вылӧ надея.

Ухтаын каратеысь дугӧдчи жӧ, мӧд тренер дорӧ эг кӧсйы гижӧдчыны да. И менам олӧмысь быттьӧ мыйкӧ воши.

Но ме ӧд, мися, и йӧктылі на. Шыӧдчи культура дворечӧ, кӧні вӧлі бальнӧй йӧктӧмъяс кузя самодеятельнӧй котыр. Дерт, уна вонад вӧлі вунӧма нин, но пырӧдчи. Ухтаын школа эг помав, 10-ӧд класс бӧрын пыри велӧдчыны Ухтаса колледжӧ мусир да биару перъян оборудование кузя электрик-техникӧ. Велӧдчи сэні сӧмын куим во. Менӧ корисны Сыктывкарӧ опера да балет театрӧ йӧктыны.

–Вот тайӧ да! А кыдзи вермис сідз лоны?

–Театрӧ вӧлі воӧма Набережные Челныысь педагог, коді корсьӧма республика пасьтала йӧктысьясӧс. Сэки тані зонмыс эз тырмы, ӧні труппаыд ыджыд-а. Сылӧн вӧлі аслас программа: кӧкъямыс восясӧ вит воӧн велӧдны. Республика пасьталысь бӧрйӧма витӧс, на лыдӧ веськалі и ме. Нӧшта кыкӧс вӧлі вайӧдӧма Набережные Челнысьыс.

Артмис сідз, мый менӧ, балетӧ велӧдчытӧм мортӧс (классика балетӧ велӧдӧны ичӧтсянь, а ме эг велӧдчыв), «шыбитісны» труппаӧ. Ме весиг эг тӧд, кыдзи колӧ матыстчыны станок дорас, сувтны, кытчӧ китӧ, кытчӧ коктӧ, мый колӧ сэні вӧчны. Во джын видзӧді балет йӧктысьяс бӧрся, зіли на моз жӧ ставсӧ вӧчны. А балетысь артистъяс ме вылӧ дивитана дзоргисны, вот пӧ, локтіс кыськӧ улич вылысь театрӧ и нинӧм оз куж. Ме, дерт, яндыси, кын мыр кодь вӧлі, нинӧм эз артмы да.

Дышыд оз кыпӧдчы

–И «гадкий утёнок» пӧри «мича юсьӧ»…

–Набережные Челныысь педагогыд миянкӧд ноксис во да муніс. Но ме эг эновтчы, пыри велӧдчыны искусствояс колледжӧ. Вӧлі ветлывлам искусствояс гимназияӧ, кӧні нин классикаӧ велӧдісны. Веськалі Ольга Петровна Федотова дорӧ. Меным сэки вӧлі 19 арӧс.

Балетын сӧвмыны меным отсаліс карате. Сійӧ меным и олӧмын отсалӧ…

–Ӧні кӧсъян шуны, мый верман кодлыкӧ чужйыны либӧ ляскыны сійӧс?

–Ог. Кӧть эськӧ и ачымӧс, и кодӧскӧ дорйыны верма. Тренер шулывліс, мый улич вылын оз ков пырӧдчыны тышӧ. Кывсӧ кӧ мортыс оз гӧгӧрво да, збыльысь нин колӧ кабыр, сӧмын сэк. Карате менӧ вӧчис вынаӧн, тайӧс шуа ог сӧмын эбӧс йылысь, эм менам и пытшкӧсса вын (сила духа). Миянӧс сэні сэтшӧма песлӧдлісны-нюжйӧдлісны! Тренер вӧлі босьтӧ киняулӧд да пуксьӧдӧ шпагат вылӧ: пукав пӧ, терпит. Сідз шусяна растяжкаыд каратеын колӧ жӧ, мед кодлыкӧ юрас чужйыны верман. Велӧдіс терпитны дой, мый некор оз ков лэдзчысьны, сӧмын водзӧ нырччыны.

И кор веськалі балетӧ, меным ставыс тайӧ сгӧдитчис. Балетын колӧ жӧ дисциплина. Дышыд оз кыпӧдчы. Да, мукӧдыслы Енмыс сетӧма туша-мыгӧр, сям, но и сэтшӧмыслы колӧ ёна зільны- уджавны.

Йӧктысь электрик

–Ухтаса колледж эн помав, а мыйӧкӧ сэні велалін, кужан би провод нюжӧдны?

–Дерт жӧ. Би провод нюжӧда, розетка-выключатель пукта, сантехника дзоньтала, карниз ӧшӧда… Ме абу белоручка. Веськыда кӧ шуны, ог сӧмын гортын став тайӧ уджсӧ вӧч, но и мукӧдлы, медаласны кӧ.

–«Муж на час» али мый?

–Збыль. Меным тайӧ кажитчӧ жӧ.

–Шуам, тэ рытнас йӧктін балет, асывнас тэнӧ корасны би провод нюжӧдны. Тӧдмалӧны оз, мый тэ, сантехникыс, балетса артист?

–Овлӧ, да. Сёрнитанногныс пыр жӧ вежсьӧ, вежавидзанаӧсьджык лоӧны. Эг пӧ чайтӧй весиг, мый йӧктӧм кындзи и кипом удж сямманныд вӧчны.

Вӧрасногын – муслун, шог

–Роман, тэнӧ позьӧ шуны опера да балет театрса принцӧн, пырджык татшӧм партия йӧктан да. «Русалочкаын» ворсін аньӧс – Саридзса кӧлдуньяӧс (Роман Мироновлы таысь сетӧмаӧсь «Медбур ань роль» нимпасын Ермолин премия. — Е.М.). Тайӧ медводдза ань роль?

–«Спящая красавицаын» ворсі Карабос феяӧс. Сійӧс тшӧтш мужичӧйяс ворсӧны. Сэні сійӧ сэтшӧм пӧрысь, гӧрбыльтчӧм нин старука. А Саридзса кӧлдунья – «владычица», асьсӧ петкӧдлысь, вылӧ пуктысь. Тані нин вӧрасногыс мӧд.

Менам кык сэтшӧм гротескӧвӧй образ – ӧнія Яг-Морт да Саридзса кӧлдунья. И кор ме дасьтыси «Русалочкаын» йӧктыны, полі, мед видзӧдысь оз шу, бара пӧ Яг-Морт петіс. Артмис Саридзса кӧлдуньясӧ вӧчны сексуальнӧйджыкӧн.

–Тэныд та вӧсна сетісны Ермолин премия?

–Ме ачым чуйми, мый пасйисны «Медбур ань» нимпасын…

–Веськыда кӧ шуны, ме шензя, кыдзи тэ верман йӧктӧмӧн, вӧрасногӧн петкӧдлыны радейтчӧм, дой, шог, лӧглун. Нинӧм он висьтав, а видзӧдысь став сьӧлӧмкылӧмтӧ тэнсьыд гӧгӧрвоӧ. Тайӧ збыльысь енби! Легенда серти, Яг-Морт – тайӧ повзьӧдчана персонаж, сэні сійӧ абу жаль. А спектакльын тэ йӧктін сідз, мый видзӧдысьлы сьӧлӧмас йиджис Яг-Мортыс, лоис муса, и весиг жаль, мый Райдакӧд эз лоны ӧтлаынӧсь. Быттьӧ сэтшӧма коліс «хэппиэндыс», кыдзи «Красавица и Чудовищеын». Дерт, гӧгӧрвоана, тайӧ торъя постановкаяс. Но век жӧ… Висьтав, кыдзи тэ вермин сэтшӧма вӧрзьӧдны видзӧдысьлысь сьӧлӧмсӧ?

–Гашкӧ, и збыльысь Енмӧн сетӧма да… Нимкодь, кор йӧктӧм-ворсӧмыд йиджӧ видзӧдысьлы сьӧлӧмас. Абу сэтшӧмыс, мый сӧмын тадзи колӧ петкӧдлыны муслун, а тадзи – лӧглун. Балет йӧк-тысь оз сӧмын ки-кокӧн шенась, сійӧ пырӧдчӧ тшӧтш персонаж куӧ. Сійӧ либӧ мӧд сьӧлӧмкылӧм петкӧдлыны меным отсалӧны олӧмысь вӧрзьӧдана лоӧмторъяс. Тӧд вылӧ уськӧда найӧс и йӧкта, вӧрасногын петкӧдла сьӧлӧмкылӧмӧс видзӧдысьлы.

Сьӧкыд пӧрны

–Балетын мужичӧйяслы колӧ кыпӧдны ки вылас аньӧс. Абу-ӧ полӧм, мый уськӧдан, либӧ, мӧдарӧ, балерина таысь полӧ? Татчӧ колӧ вын, али эм торъя техника?

–Збыль, унаӧн полӧны лоны кӧнкӧ вылын. Ӧд овлӧ, ог сӧмын кыпӧдӧй, но и шыбитам, бергӧдам сынӧдас. И полӧмсӧ колӧ венны. Медым качӧдны балеринаӧс, збыльысь, та дырйи тӧдчанаджыкыс – техника, абу вын. Кужан кӧ, позьӧ ыджыд тушааӧс качӧдны, а оз сӧмын ичӧтикӧс. Да ми ӧд уна репетируйтам, мед ставыс артмис.

–Пырджык Наталья Супрункӧд йӧктан, ӧта-мӧдтӧ тӧданныд нин, гӧгӧрвоанныд, кыдзи мый вӧчны. Да и ас труппаысь балеринакӧд репетицияыс тырмымӧн. Но, овлӧ, театрӧ, торъя нин «Сыктывкарса тулыс» фестиваль дырйи, волӧны мукӧдлаысь балеринаяс. Кыдзи накӧд?

–Бокысь воӧм артистъяс тшӧтш уна йӧктӧны. Постановкаясын, торъя нин классикаын, сідз шусяна редакцияыс ӧтпертаса. И вежны партнёршаӧс абу сьӧкыд. Ӧта-мӧд костын пасъям сідз шусяна нюансъяс, сёрнитчам, и тырмымӧн кык-куимысь репетируйтны.

–Тэ шуин, балет йӧктысьлы колӧ жӧ ворсан сям. Кутшӧм роль эськӧ шуан сьӧкыдӧн, дырджык сы вылын уджалін?

–Классическӧй Принцӧс йӧктыны сьӧкыдджык. Сэні классика канонъяс серти колӧ петкӧдлыны. А ме век жӧ абу сэтшӧм «техничнӧй», эг ичӧтсянь балетӧ велӧдчы да, абу пуктӧма меӧ тайӧ подувсӧ. Вӧлі сьӧкыд ки-кок кутӧмын. А Принцын тайӧ колӧ. И ме вӧлі фактураӧн босьта.

Сьӧкыд вӧлі выль Яг-Мортӧс петкӧдлыны. Ме воддзаас тшӧтш Яг-Морт. Шыладыс ӧткодь, а постановкаыс мӧд. Важсӧ унаысь нин йӧкті, и сылӧн вӧрасногыс, кыдз шуласны, вирын нин. А тані колӧ вӧчны мӧд ног, вӧрасногыс абу сэтшӧм. И дыр ачымӧс «песлӧдлі», весиг балетмейстеркӧд вензьылім. Но век жӧ выль Яг-Мортыс пырис куӧ, и ӧні ёна радейта тайӧ партиясӧ.

Сыктывкарысь некытчӧ ог мун

–Сыктывкарса сцена вылын тэ кодзув, и чайта, тэ сыысь быдмин нин. Тэнӧ оз коравны мукӧд театрӧ, ачыд кӧсъян он мунны татысь?

–Дерт, вӧзйылісны. Да и кутшӧм тэ салдат, он кӧ кӧсйы лоны генералӧн. Но, кыдзи меным шуис ГИТИС-ысь педагогӧй, дракон бӧжӧн дорысь пӧ бурджык лоны пон юрӧн. Коравлісны, шуам, Саранскӧ. Ачым вӧзйысьлі Питерӧ нималана балетмейстер Борис Эйфман дорӧ, сылӧн аслас труппа, йӧктӧны ӧнія хореография, и босьтӧ сӧмын ме кодь кузь тушааяссӧ. Но сэки ме 30 арӧса нин вӧлі да, шуис, локтін кӧ пӧ дас во сайын… Но, мися, ме сэки сӧмын на заводиті и нинӧм на эг куж. Гашкӧ, и бур, мый некытчӧ эг мун. А менам ӧні абу нин сэтшӧм арлыд, мед мунны татысь (сентябрын тырӧ 41 арӧс. – Е.М.). Да, менӧ тані тӧдӧны, а сэні ставсӧ ковмас выльысь заводитны. Сыктывкарысь ог мун, кӧсъя и водзӧ йӧктыны тані. И, гашкӧ, таысь лоӧ нимкодь видзӧдысьлы.

–Тані збыльысь тэнӧ радейтӧ видзӧдысьыс. А кор петкӧдчанныд мӧд театрын, ёна жӧ ветлывланныд да, сэні тэнӧ казялӧны?

–Да. Петіс пӧ кутшӧмкӧ дядьӧ, ставсьыс юрӧн ыджыд, – шмонитыштіс Роман. – Миянлысь театр ошкӧны, тайӧ збыль. Театръясын уджалысьяс, а найӧ видзӧдӧны и ассьыныс артистъяссӧ, и мукӧдӧс, да эм кодкӧд орччӧдны, матыстчӧны и ошкӧны. Нимкодь.

Водзын уна на бурыс

–Роман, а мыйла бенефис вылӧ бӧрйин концерт формат, а эн кутшӧмкӧ балет?

–Ог тӧд, тадзи артмис. Дерт, медводз думайті, гашкӧ, мися, спектакль бӧръя, но кыдзи лои, сідзи и лои…

–Тэ помалін ГИТИС, ачыд хореограф, педагог. Кор виччысьны тэнсьыд постановка?

–Меным окота на йӧктыны и водзӧ сӧвмыны та боксянь. Кыдз шуласны, «нет предела совершенству». Балет пуктыны, да. Эмӧсь мӧвпъяс, но ставыс на водзын. Некымын во ме педагог труппаын.

–Кутшӧм спектакльын кӧсъян йӧктыны, кодӧс?

–Окота вӧлі йӧктыны «Баядеркаын» Солорӧс – збыльмис. Ӧні кӧсъя «Спартак» балетын йӧктыны. Но, гашкӧ, оз нин артмы.

–Семья, челядь, хобби?

–Хоббиӧн шуи эськӧ ки помысь вӧчасьӧмӧс. Висьталі нин, ме окотапырысь гортгӧгӧрса уджӧн нокся. Менам радейтана гӧтыр. Тӧдмасим театрын, сійӧ вӧлі гримируйтӧ миянӧс. А сэсся корис менӧ диплом удж кузяыс моделявны. Сэки ставыс и гӧрддзасис. Ӧні ас вылас уджалӧ – имиджмейкер. Миян ныла-пиа. Зэв ёна радейта найӧс.

<> Сёрнитіс Екатерина МАКАРОВА. Снимокъясыс Коми Республикаса опера да балет театр архивысь.