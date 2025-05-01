В Республике Коми началась неделя отказа от табака

Курение — одна из главных причин хронических заболеваний, преждевременной смертности и сниженного качества жизни. Это не просто вредная привычка, а зависимость, которая подрывает здоровье каждого органа.

Мифы о «безопасных» электронных сигаретах тоже могут сбить с пути — важно не дать себя обмануть.

И да, бросить курить возможно — и в этом ваш организм будет благодарен уже с первого дня отказа

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», правопреемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».