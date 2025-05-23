Рытыв-Войвылын медбур

Сыктывкарса ЛПК-ын йӧзӧдан «Огни Вычегды» газет шедӧдіс Рытыв-Войвыв федеральнӧй кытшын нуӧдӧм «Серебряные нити — 2025» регионкостса конкурсын «Медбур корпоративнӧй газет» ним- пасын медводдза места.

«Огни Вычегды» газетыс петӧ 60 во нин. 1965 воӧ лӧсьӧдӧмсяньыс сылӧн лист бокъясын пасйӧма комбинат сӧвман ставнас туйвизьсӧ — стрӧитӧмсяньыс талунъя лунӧдз. Газетын гижӧны производствоын вер-мӧмъяс да комбинат удж-олӧмын выльторъяс йылысь.

—Тайӧ тӧдчана конкурсас вермӧмыс — абу сӧмын газет лэдзан котырлӧн, но и предприятиеын став зільысьыслӧн. «Огни Вычегды» уна дас во ёнмӧдӧ комбинатын уджалысьяс костын ёрта йитӧдсӧ, видзӧ традицияяс да юксьӧ опыт-сямӧн выльӧн локтысьяскӧд, — висьталіс Сыктывкарса ЛПК-ын персонал кузя директор Татьяна Завацкая.

Конкурсса регионкост тшупӧдын вермӧмыс сетӧ «Огни Вычегдылы» позянлун петкӧдчыны водзӧ федеральнӧй тшупӧдын — видлыны шедӧдны Россияса медбур корпоративнӧй петас ним.

«Серебряные нити — 2025» регионкостса тшупӧдъясӧ ставыс воӧма 30 шыӧдчӧм, на лыдын 11-ыс — Рытыв-Войвыв кытшса компанияяссянь: «Илим» котырсянь, «Росатом» госкорпорацияысь машина стрӧитан шӧр конструктор бюросянь (ЦКБМ), «Газпром» пӧдса акционер котырсянь да с.в.

<> Гижӧдъяссӧ дасьтісны Александра АРТЕЕВА да Елена ПЛЕТЦЕР. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.