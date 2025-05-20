В Республике Коми началась неделя профилактики заболеваний эндокринной системы

Гормоны — невидимые помощники, от которых зависит работа почти всех органов. Настроение, вес, температура тела, сон, энергия — всё это под контролем эндокринной системы.

Когда она работает без сбоев, мы чувствуем себя хорошо. Но стоит нарушить её баланс — появляются проблемы, которые не всегда легко распознать сразу.

Эта неделя — повод узнать больше о том, как сохранить здоровье щитовидной железы и вовремя заметить сигналы, на которые важно обратить внимание.

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», правопреемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».