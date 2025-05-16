И верӧс, и пиян, и бать пыдди

Сыктывдін районысь Зеленечса культура керкаын петкӧдлісны Эвелина Пиженколӧн пьеса серти «Бабаяс» спектакль. Премьерасӧ артистъяс сиисны Айму вӧсна Ыджыд тышын Вермӧмсянь 80 во тырӧмлы. Коми кывйӧ сійӧс вуджӧдісны Ольга да Юлия Рогожниковаяс.
«Ас йӧз» театр студия петкӧдліс войнадырся сьӧкыд кадӧ нывбабаяслысь тылын зільӧм-мырсьӧмсӧ. Став мужичӧй уджыс уси гӧтыр, челядь, пӧль-пӧч пельпом вылӧ. Найӧ уджалісны и верӧс, и пиян, и бать пыддиныс да мый вынсьыныс тшӧтш дорисны тылын Победа.
Спектакль дырйи юргисны Ольга Рогожниковаӧн комиӧдӧм выль да важ сьыланкывъяс. Видзӧдысьяс пӧвстын вӧлі татшӧм сьыланкывсӧ гижысьясысь ӧти – Ганна Холопова. Сылӧн «Баба шудӧй» дорӧ шыладсӧ тэчис Марк Новосёлов.
–Спектакльыс быттьӧ здукӧн лэбыштіс. Некымынысь топавліс сьӧлӧмӧй, доршасис синваӧй. Казьтылі ассьым Александра пӧчӧс, коді война дырйи коли кӧкъямыс челядя дӧваӧн, но ставнысӧ кыпӧдіс-сувтӧдіс кок йылӧ, быдтіс бур йӧзӧн. Мыйта вын, терпенньӧ ковмис тылын уджалысь аньяслы! – висьталіс Ганна Холопова. – Кор гижи сьыланкыв дорӧ кывъяссӧ, весиг эг чайт, мый сцена вывсянь кутас юргыны.
«Бабаяс» спектакльын ворсысьяс тырвыйӧ сяммисны петкӧдлыны войнадырся сьӧкыд олӧмсӧ да Победалысь дыр виччысяна шуда здуксӧ.
Постановка бӧрас артистъяс вайисны Айму вӧсна Ыджыд тышын пӧгибнитӧм салдатъяслы сиӧм мемориал дорӧ дзоридзьяс.
Май 14 лунӧ спектакльсӧ петкӧдлісны Эжваса коми культура шӧринын, кытчӧ сідзжӧ унаӧн волісны да вылӧ донъялісны «Ас йӧз» театр студияса артистъяслысь творчествосӧ.
<> Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина МИКУШЕВА. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.