В Республике Коми Началась неделя профилактики инфекционных заболеваний!

Инфекционные болезни — одна из главных угроз здоровью, особенно в условиях высокой плотности населения и активных социальных контактов. Многие заболевания передаются воздушно-капельным, контактным или бытовым путём, но при этом большинство из них можно предупредить с помощью простых мер профилактики.

Регулярное мытьё рук, соблюдение гигиены, вакцинация и своевременное обращение к врачу — это основа защиты от инфекции. Особенно важно знать, как избежать таких опасных заболеваний, как туберкулёз, который до сих пор остаётся актуальной проблемой.

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Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», правопреемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».