«Кок шонтысьяс»

Коми гижысь Нина Обрезковалысь татшӧм нима теш петкӧдласны Коми вужвойтырлӧн шылада-драмаа театрын март 30 да апрель 6 лунъясӧ.

Мыйӧ вермас вайӧдны курортын важся мусукасьӧмыд?.. Коми гижысь Нина Обрезковалӧн кокньыдик тешыс семья костын дзуг лоӧмтор йылысь.

Олӧмыд мукӧддырйи козьналӧ дзик виччысьтӧмтор: невестаыд вермӧ лоны чойӧн, а нылыд – племеничаӧн… Дзик тай нӧ ламбада улӧ Бразилияса сериал кодь!

Тешкодь да дзугторъяс вылас видзӧдтӧг тайӧ спектакльыс радейтана да матысса йӧзӧс прӧститны кужӧм, морт олӧмын семья тӧдчанлун йылысь.

Сӧгласа семья-котырын ставӧн пыдди пуктӧны ӧта-мӧдсӧ ёрта-ёртыслӧн тырмытӧмторъяс да ӧбича-этшын торъялӧмъяс вылӧ видзӧдтӧг.

Челядь быдмиганыс быдторйӧ велалӧны бать-мамсяньыс да на вылӧ жӧ видзӧдӧмӧн сэсся видлӧны лӧсьӧдны ассьыныс семьясӧ, велӧдчӧны гӧгӧрвоны да прӧститны ӧта-мӧднысӧ.

Ӧнія кадся семьякост олӧмсӧ сцена вылын петкӧдлӧма комилы лӧсялана – морт да вӧр-ва матыслун пыр. Гортыд – тайӧ шуда поз, кытчӧ век тэрмасян бергӧдчыны. И ӧта-мӧдӧс радейтӧмсӧ да ёрта-ёрт вӧсна тӧждсӧ тӧдчӧдӧма керка вевт весьтын гартчӧм увъясӧн – найӧ видзӧны семьяын муслунсӧ.

Спектакльсӧ пуктіс Коми Республикаса искусствоын заслуженнӧй уджалысь Светлана Горчакова, серпасаліс Коми Республикаса культураын заслуженнӧй уджалысь Эрих Вильсон.

Ворсӧны Коми Республикаса народнӧй артистъяс Андрей Епанешников, Елена Чувьюрова, Галина Подорова, заслуженнӧй артистка Альбина Карманова, а сідзжӧ Роман Поличенко, Дарья Рябцева, Кристина Поскребаева да Антон Куратов.

<> Алина Латышева. Снимокъясыс Коми театрысь.