В Республике Коми началась неделя ответственного отношения к здоровью полости рта!

Здоровье полости рта — это не только красивая улыбка, но и важный показатель общего состояния организма. От состояния зубов и дёсен зависит качество жизни, пищеварение и даже сердечно-сосудистое здоровье. Профилактика заболеваний ротовой полости помогает избежать серьёзных проблем в будущем.

Правильная гигиена, внимательное отношение к сигналам организма и регулярные визиты к стоматологу — вот основа здоровой улыбки.

Берегите себя и улыбайтесь чаще — со здоровыми зубами это проще!

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», правопреемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».