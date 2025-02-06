Коми Республикаса вужвойтырлӧн шылада-драмаа театр нуӧдӧ «Коми театр быдӧнлы» ведомствояскостса программа серти «Ме радейта коми кыв» акция.

Театр вӧзйӧ Сыктывкарса да матігӧгӧр районъясса велӧдчанінъясысь челядьлы да томуловлы волывлыны спектакльяс, экскурсияяс, мастер-классъяс вылӧ котырӧн. Таысь школаяслы кутасны вичмыны баллъяс, сы серти, унаӧн-ӧ да кымынысь волісны.

Театр виччысьӧ гӧсти ичӧт классъясын велӧдчысьяссянь студентъясӧдз. Спектакльяссӧ позьӧ бӧрйыны театрлӧн тӧлысся афишаысь либӧ корны торйӧн петкӧдлыны, окотитысьыс кӧ лоас тырмымӧн. Вермасны ӧтпырйӧ волыны школаысь став челядьыс. Мастер-класс да экскурсия йылысь колӧ водзвыв сёрнитчыны. Медічӧт котырас, кодлы вичмӧ балл, — 15, а медыджыдас — 270 морт.

Спектакль вылӧ волӧм кузя позьӧ шыӧдчыны театрса вузасян да видзӧдысьӧс могмӧдан юкӧнӧн веськӧдлысь Ирина Александровна Вахмянина дорӧ 8(8212) 28-64-64 (содтӧд 602) номера телефон пыр.

«Ме радейта коми кыв» акциясӧ котыртӧма томуловӧс республикаса вужвойтыр кыв велӧдны да национальнӧй культураӧн тӧдмасьны ышӧдӧм могысь.

Бӧръя кадӧ семьяӧн коми мойд вылӧ йӧзыс кутісны волывлыны шоча. Та вӧсна театр татшӧм постановкаяссӧ пырджык петкӧдлӧ велӧдчанінъяслы, кор тӧдӧмӧн нин видзӧдысьясыс воасны.

Тайӧ акция дырйиыс позьӧ жӧ бӧрйыны, кутшӧм мойд челядь воласны видзӧдны котырӧн. Верстьӧджык том войтыр вермасны видзӧдны уна сикас мукӧд спектакль — драма, мелодрама, теш, сьыланкывъя петкӧдчӧм да сідз водзӧ.

Спектакльяс мунӧны коми кывйӧн. Челядь вермасны кывзыны и рочӧ синхроннӧя вуджӧдӧм, оз кӧ тӧдны комисӧ. Но век жӧ, кор артистъяс сёрнитӧны сцена вылын комиӧн, томулов велалӧны кутшӧмкӧ кывъясӧ, кылӧны налысь мича мыла шысӧ. А сідзжӧ аддзӧны да гӧгӧрвоӧны, мый коми кывйӧн позьӧ петкӧдлыны и Достоевскийӧс, и Гогольӧс. Тӧдмасьӧны коми классика литератураӧн, кодӧс ӧні воысь-во пыр этшаджык велӧдӧны школаясын. Кылӧны сідзжӧ коми инструментъяслысь мича шысӧ, коми сьыланкывъяслысь уна гӧлӧса петкӧдчӧмсӧ. Ставыс тайӧ чужтӧ Чужан му дорӧ муслун, матыстӧ ас вужъяс дінӧ.

Спектакльяс вылӧ билет доныс абу ыджыд, да и мынтысьнысӧ велӧдчысьяслы позьӧ Пушкин картаӧн.

Акцияыс мунас май 18 лунӧдз. Кывкӧртӧд вӧчӧм бӧрын медуна балл босьтӧм велӧдчанінъяслы да медся зіль велӧдысьяслы вичмасны призъяс да аттьӧалана гижӧдъяс.

«Ме радейта коми кыв» акциякӧд тшӧтш коми театр нуӧдӧ рецензияяслысь «Видзӧдлас» конкурс.

Вужвойтырлӧн шылада-драмаа театрын спектакль видзӧдӧм бӧрын быдӧн вермас юксьыны сы вылӧ аслас видзӧдласӧн да ыстыны та йылысь гижӧд komifolk@yandex.ru адрес серти «Конкурс рецензий «Видзӧдлас» пасйӧдӧн.

Арлыд абу урчитӧма да, позьӧ и челядьлы, и верстьӧлы донъявны кӧть кутшӧм спектакль.

Кыдзи гижны рецензиясӧ? Висьталӧй, кутшӧм ру вӧлі спектакль видзӧдігас, кутшӧм мӧвп, тіян серти, ыстіс залын пукалысьяслы режиссёрыс, пасйӧй аслыссяма мӧвпыштӧмъяссӧ.

Кутшӧм сьӧлӧмкылӧмъяс чужтіс спектакльыс? Вайӧдӧй примеръяс, мый ёнджыка колис паметяныд.

Донъялӧй постановкасӧ серпасалан уджсӧ: сценография (сцена выв), паськӧм, грим, би-югыд, йӧктӧм, шылад.

Кыдзи рӧмъяс отсалісны петкӧдлыны спектакльын медшӧр мӧвпсӧ?

Спектакльыс кӧ кутшӧмкӧ тӧдса гижӧд серти, ӧткодялӧй сыкӧд.

Пасйӧй актёръяслысь ворсӧмсӧ. Вӧлі эз мыйкӧ тіянӧс чуймӧданаыс, кутшӧм рольяс торйӧн нин пыдісянь да бура восьтӧма? Кодъяс тіянӧс збыльысь шемӧсмӧдісны?

Медбур рецензияяссьыс театральнӧй сезон сигӧртігӧн сідзжӧ вичмасны козинъяс да аттьӧалана гижӧдъяс.

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«Ме радейта коми кыв» акциясӧ вужвойтырлӧн шылада-драмаа театр нуӧдӧ Коми Республикаса культура да архив удж, велӧдан да наука, национальнӧй политика министерствояскӧд ӧтвылысь. Та могысь отсӧг сетӧ тшӧтш «Коми войтыр» дінмукостса ӧтйӧза ӧтмунӧм.

Акциясӧ сиӧма Войтыркостса чужан кыв лунлы (февраль 21 лун) да Коми кыв да гижӧд лунлы (майся коймӧд вӧскресенньӧ, таво май 18 лун).

Май помын жӧ лоӧ вӧчӧма кывкӧртӧдъяссӧ. А сыӧдз — видза корам Коми театрӧ!

Евгения Савина.

Снимокъясыс Коми Республикаса вужвойтырлӧн шылада-драмаа театрысь.