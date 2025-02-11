В Республике Коми началась неделя осведомленности о заболеваниях сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются главной причиной смертности во всём мире. По данным ВОЗ — это 32% от всех случаев смерти. В России за последние годы заболевания сердца и сосудов также занимают первое место среди причин смертности.

Изучите наши информационные карточки, чтобы узнать больше о том, как сохранить здоровье сердца и как вовремя предотвратить развитие опасных заболеваний. Берегите своё сердце!

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», правопреемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».