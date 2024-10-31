На «Уроке цифры» VK познакомит школьников с технологиями магазина приложений

С 5 по 24 ноября VK проведет новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Магазин приложений». Школьники изучат процесс создания и управления цифровым продуктом на примере российского магазина приложений RuStore, получат полезный опыт проектирования и продвижения IT-сервисов. Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

В рамках урока от VK школьники смогут стать «владельцами» собственного магазина приложений, который необходимо развивать и продвигать среди пользователей с помощью решения управленческих и междисциплинарных задач. Ребята изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнают, как устроен процесс модерации контента и научатся работать с отзывами. Присоединиться к проекту можно по ссылке.

Благодаря интерактивным тренажерам учащиеся смогут примерить на себя роли IT-специалистов, которые создают и развивают сервисы для распространения программного обеспечения и смогут попробовать свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, копирайтеры, модераторы и специалисты поддержки в повседневной работе.

В «Уроке цифры» по теме «Магазин приложений» смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4, 5–9, 10–11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

VK также проведет открытые уроки в школах по всей России. В них примут участие эксперты RuStore, Учи.ру, представители региональных органов власти, а также представители российских IT-компаний.

— На протяжении последних лет участия в «Уроке Цифры» VK знакомит миллионы школьников с востребованными цифровыми направлениями и продуктами — от видеотехнологий до мессенджеров. Каждый год мы выбираем актуальные темы, чтобы процесс погружения ребят в мир технологий был не только интересным и увлекательным, но и полезным для них в будущем. В этот раз вместе с экспертами крупнейшего российского магазина приложений RuStore мы разработали урок, который даст возможность школьникам, учителям и родителям узнать больше об устройстве и технологиях магазина приложений и специалистах, которые занимаются созданием и развитием таких сервисов,

— прокомментировала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

— VK является партнером проекта «Урок цифры» на протяжении шести лет. В этом году мы расскажем о технологиях магазина приложений. Отдельная благодарность — коллегам из VK за их вовлеченность, вместе мы создали качественный и интересный продукт. Уверен, что школьникам будет интересно познакомиться с внутренней кухней разработки ПО и цифровых продуктов внутри магазина приложений,

— отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

«Урок цифры» ― ежегодная всероссийская акция, которая проводится в партнерстве с крупнейшими компаниями и организациями нашей страны (Яндекс, VK, «Лаборатория Касперского», фирма «1С», Росатом, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», ГК Астра, Авито) уже в шестой раз. Мероприятие направлено на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию: тематические уроки помогут ближе познакомиться с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных траекториях в области информационных технологий. В прошлом учебном году к тренажерам «Урока цифры» обратились более 21,4 млн человек