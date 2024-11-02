Арктические Дельфийские игры расширяют свой формат

С 22 по 26 ноября 2024 года в Республике Коми (г. Сыктывкар) состоятся Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры. Благодаря открытому формату Игры соберут представителей не только арктических территорий, но и многих регионов страны, включая все 4 новых субъекта Российской Федерации, а также стран СНГ, БРИКС и ШОС.

Мероприятие направлено на содействие реализации указов Президента Российской Федерации В.В.Путина от 9 сентября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Отдельное внимание в рамках Игр будет уделено Году семьи в Российской Федерации, поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Особой темой станет подготовка к празднованию в следующем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках мероприятия состоится празднование 25-летия Дельфийских игр современности.

Конкурсная и фестивальная программа включит в себя соревнования по 10 народным, классическим и современным номинациям, в которых примут участие молодые деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет. Республика Коми готовится принять более 600 участников, а в состав жюри войдут около 40 видных деятелей культуры.

В ходе соревновательных дней будет разыграно 28 комплектов наград – традиционно это золотые, серебряные и бронзовые медали Дельфийских игр. Одновременно будет подведен зачет XVIII молодежных Дельфийских игр государств – участников СНГ, проводимых в соответствии с Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 29 мая 2020 года об основных мероприятиях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области культуры на 2021-2025 годы.

В соответствии с Указом Главы Республики Коми Арктические Дельфийские игры проходят ежегодно в Сыктывкаре, а совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации во исполнение поручения Правительства Российской Федерации утверждена «дорожная карта» проведения Арктических Дельфийских игр до 2030 года, в реализации которой участвуют 11 федеральных органов исполнительной власти, Правительство Республики Коми, Международный Дельфийский комитет (штаб-квартира в Москве) и Национальный Дельфийский совет России.

В рамках Дельфийских игр большое внимание уделяется сотрудничеству с отечественными производителями и популяризации российских брендов. Так, LADA стала официальным автомобильным партнером Третьих открытых молодежных Арктических Дельфийских игр. Благодаря компании будет обеспечен бесперебойный трансфер членов жюри между площадками Игр. А все жители и гости Сыктывкара, участники Игр смогут воочию познакомиться с модельным рядом LADA в рамках экспозиции у Республиканского стадиона.

Расширяется взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний России, при непосредственном участии которой была изготовлена форма волонтеров Арктических Дельфийских игр 2024 года. Стоит отметить, что автором дизайна проекта выступил многократный лауреат Дельфийских игр в номинации «Дизайн одежды» Д.Н.Гогузев.

Официальная церемония открытия состоится 23 ноября 2024 года, а завершатся Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры масштабной церемонией закрытия и гала-концертом 25 ноября 2024 года. Эти мероприятия пройдут на одной из ведущих событийных площадок Республики Коми – в Культурно-спортивном центре «Лузалес-Арена», успешно принимавшем официальные церемонии Игр в предыдущие годы.

В ходе конференции, спецпроектов и экскурсионной программы Игр жители и гости Сыктывкара смогут ближе познакомиться с героической историей и самобытной культурой республики. Особое внимание будет уделено сформированным в годы Великой Отечественной войны в северных регионах оленно-транспортным батальонам, внесшим существенный вклад в нашу общую Победу. Вопросы международного сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, развития креативных индустрий и межкультурного диалога станут центральными темами в рамках деловой программы мероприятия.

Творческие состязания в Республике Коми будут освещаться электронными и печатными СМИ. Видеоматериалы основных событий покажут интернет-телевидение Дельфик.ТВ, видеохостинг RUTUBE и социальная сеть «Одноклассники», выступающие партнерами мероприятия. Подробности соревновательных дней, официальных церемоний и других событий будут размещены в официальных медиа Дельфийских игр – «Вконтакте» и Telegram.

1 ноября стартовала аккредитация СМИ для освещения Третьих открытых молодежных Арктических Дельфийских игр. Заявки принимаются до 18 ноября включительно на электронную почту mediacenter@mincult.rkomi.ru. После истечения срока приема заявок, список аккредитованных журналистов будет опубликован на официальном сайте Правительства Республики Коми.

Справочно

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название — Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран. Штаб-квартира Международного Дельфийского комитета расположена в Москве.

С 2002 года проведено семнадцать молодежных Дельфийских игр государств – участников Содружества Независимых Государств. Новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры – был запущен в 2014 году. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры, в которых приняли участие представители 26 стран. В 2022 году состоялись Первые молодежные Арктические Дельфийские игры. В 2024 году впервые прошли Открытые детские Дельфийские игры государств – участников Содружества Независимых Государств.

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования.