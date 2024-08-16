Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

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Концепция празднования 103-й годовщины со дня образования Республики Коми на площадках г. Сыктывкара

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Наименование мероприятия Место проведения (площадка, адрес) Время проведения Краткое описание мероприятия
22 августа
Праздничные мероприятия, посвященные

Дню Республики Коми

 Стефановская площадь 11:00 – 12:00 Концертная программа «Самые важные поздравления».
12:00 –14:00

 

 

 

 Концертная программа «Республика Коми живи, расти и процветай».

Участниками являются муниципальные и государственные коллективы г. Сыктывкара.
12:10 – 12:50   Торжественное открытие Аллеи семей.

Установка постоянной композиции из фотографий 26 семей из Республики Коми, отобранных в рамках конкурса.
14:00 – 16:00 Концертная программа Межрегионального молодежного фестиваля «Диалог культур».

Участники коллективы национально-культурных объединений Республики Коми.
18:00 – 18:40 Выступление кавер-группы «Лайм».
18:40 – 19:40 Выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» (г. Минск).
19:40 – 20:00 Выступление группы «Юнайтед Бит», г. Ухта.
20:00 – 20:30 Выступление Артемия Барсукова, проект «Коми морт».
20:30 – 20:50 Выступление группы «Юнайтед Бит», г. Ухта.
20:50 – 21:50 Выступление Петра Погодаева + хиты группы «Кино».
Республиканский праздник народного художественного творчества «Шондiбан» Общественный парк культуры и отдыха им. Кирова 13:00 – 20:00 Гала-концерт и тематические площадки:

панельная дискуссия с участием представителей научного сообщества, носителей традиций и креативных индустрий о новых проектах и векторе движения;

 юмористическая площадка (коми стендап, коми КВН);

 национальные музыкальные инструменты: демонстрация, обсуждение, изготовление, мастер-классы, игра;

 киноплощадка – показ и обсуждение тематических фильмов и роликов.
VI

гастрономический фестиваль

«Шаньгафест»

 ул. Коммунистическая (от Стефановской площади до пересечения улиц Коммунистическая и Советская) 10:00 – 20:00

 

 Будут размещены гастродомики, на территории которых будет проводиться торговля по специально разработанному для фестиваля меню; 3 фудтрака для торговли по разработанному меню; 12-15 сувенирных лавок (торговля будет осуществляться в торговой лавке в виде сундука); установлена сцена для проведения мастер-класса и зона отдыха с пуфиками).

В рамках фестиваля будут организованы: VR-зона, мастер-классы по выпечке, лабиринт из сена, роспись на полотне.
Консультационные услуги ул. Коммунистическая между выставочным Отделом природы Национального музея Республики Коми (ул. Коммунистическая, д.6) и Отделом истории Национального музеем Республики Коми

(ул. Ленина, д. 57)

 12:00 – 14:00 Консультации по вопросам предоставления государственной поддержки (гранты на Агростартапы и Агротуризм).
Праздничная торговля Общественный парк культуры и отдыха

им. Кирова

 10:00 – 19:00

 

 Праздничная торговля сувенирами, игрушками, выпечкой и т.д.

 
Мастер-класс по скандинавской ходьбе

 

 

 Общественный парк культуры и отдыха им. Кирова

 

 

 11:00 – 12:00

 

 Раздача информационных материалов по вопросам приверженности к здоровому образу жизни с последующим консультированием по вопросам важности диспансеризации и профилактических осмотров.
Палатка здоровья Стефановская площадь

(со стороны Ростелекома)

 

 10:00-13:00 Измерение и оценка артериального давления, оценка индекса массы тела, измерение роста, массы тела, внутриглазного давления, измерения объема дыхания, раздача информационного материала по ЗОЖ, о вреде курения и наркомании.

Проведение флюорографического обследования органов грудной клетки в передвижном мобильном комплексе.

 
Экспресс-тест на ВИЧ Стефановская площадь (со стороны Ростелекома) 10:00-13:00 Экспресс-тест на ВИЧ (Передвижной ФАП).

 
Обучение навыкам оказания первой помощи Стефановская площадь

(рядом со зданием Ростелекома)

 10:00-13:00 Обучение навыкам оказания первой помощи.
Служба крови Стефановская площадь

 

 

 09:00 – 13:00

 

 Регистрация и взятие образцов крови для вступления в Федеральный Регистр доноров костного мозга в мобильном комплексе заготовки крови. Определение группы крови для всех желающих.

Беседы с населением в целях популяризации донорства крови и костного мозга.
Праздничная программа

«Чӧлом, дона Коми!»

 Площадка «под часами» 12:00 – 16:00 Интерактивная программа (семейный марафон игровой квиз, тематические мастер-классы и др.).
Открытие Аллеи педагогической славы

 

 СОШ № 12

г. Сыктывкара

 10:00 Обновление фотографий педагогов.
День открытых дверей

на базе Семейного многофункционального центра

 ул. Первомайская

д.11, 2й этаж

 10:00 – 15:00 Проведение консультаций, мастер-классов, тренингов для взрослых и детей.
Однодневный лекторий с участием представителя Российского общества «Знание» ГАУ РК

«Ресурсный молодежный центр»,

ул. Первомайская, д. 72, 4 этаж

 12:00 – 14:00

 
Церемония награждения наиболее активной молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики Республики Коми ГАУ РК

«Ресурсный молодежный центр», ул.

Первомайская,

д. 72, 4 этаж

 17:00 – 19:00

 
Спортивные мероприятия

 

  ГУ «Республиканский стадион» по адресу Республика Коми, Сыктывкар,

ул. Первомайская, 76

 10:00 – 14:00 Основные мероприятия (площадки) будут базироваться на центральном футбольном поле, в их числе:

— площадка ВФСК ГТО с тестированием «зальных видов» испытаний комплекса для всех желающих;

— мастер-классы и массовые тренировки по виду спорта «Бокс»;

— размещение интерактивных площадок по видам спорта в соответствии с отделениями видов спорта подведомственных учреждений Министерству физической культуры и спорта Республики Коми;

— массовые пробные занятия с привлечением коммерческих фитнес-клубов;

— акция «День открытых дверей» для свободного посещения центрального футбольного поля и легкоатлетических дорожек;

— проведение мастер-класса по легкой атлетике.
Концепция празднования 103-й годовщины со дня образования Республики Коми на площадках г. Сыктывкара

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