Концепция празднования 103-й годовщины со дня образования Республики Коми на площадках г. Сыктывкара

Участниками являются муниципальные и государственные коллективы г. Сыктывкара.

Установка постоянной композиции из фотографий 26 семей из Республики Коми, отобранных в рамках конкурса.

— киноплощадка – показ и обсуждение тематических фильмов и роликов.

— панельная дискуссия с участием представителей научного сообщества, носителей традиций и креативных индустрий о новых проектах и векторе движения;

VI гастрономический фестиваль «Шаньгафест»

ул. Коммунистическая (от Стефановской площади до пересечения улиц Коммунистическая и Советская)

10:00 – 20:00