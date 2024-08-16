Концепция празднования 103-й годовщины со дня образования Республики Коми на площадках г. Сыктывкара

|Наименование мероприятия
|Место проведения (площадка, адрес)
|Время проведения
|Краткое описание мероприятия
|22 августа
|Праздничные мероприятия, посвященные
Дню Республики Коми
|Стефановская площадь
|11:00 – 12:00
|Концертная программа «Самые важные поздравления».
|12:00 –14:00
|Концертная программа «Республика Коми живи, расти и процветай».
Участниками являются муниципальные и государственные коллективы г. Сыктывкара.
|12:10 – 12:50
| Торжественное открытие Аллеи семей.
Установка постоянной композиции из фотографий 26 семей из Республики Коми, отобранных в рамках конкурса.
|14:00 – 16:00
|Концертная программа Межрегионального молодежного фестиваля «Диалог культур».
Участники – коллективы национально-культурных объединений Республики Коми.
|18:00 – 18:40
|Выступление кавер-группы «Лайм».
|18:40 – 19:40
|Выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» (г. Минск).
|19:40 – 20:00
|Выступление группы «Юнайтед Бит», г. Ухта.
|20:00 – 20:30
|Выступление Артемия Барсукова, проект «Коми морт».
|20:30 – 20:50
|Выступление группы «Юнайтед Бит», г. Ухта.
|20:50 – 21:50
|Выступление Петра Погодаева + хиты группы «Кино».
|Республиканский праздник народного художественного творчества «Шондiбан»
|Общественный парк культуры и отдыха им. Кирова
|13:00 – 20:00
|Гала-концерт и тематические площадки:
— панельная дискуссия с участием представителей научного сообщества, носителей традиций и креативных индустрий о новых проектах и векторе движения;
— юмористическая площадка (коми стендап, коми КВН);
— национальные музыкальные инструменты: демонстрация, обсуждение, изготовление, мастер-классы, игра;
— киноплощадка – показ и обсуждение тематических фильмов и роликов.
|VI
гастрономический фестиваль
«Шаньгафест»
|ул. Коммунистическая (от Стефановской площади до пересечения улиц Коммунистическая и Советская)
|10:00 – 20:00
|Будут размещены гастродомики, на территории которых будет проводиться торговля по специально разработанному для фестиваля меню; 3 фудтрака для торговли по разработанному меню; 12-15 сувенирных лавок (торговля будет осуществляться в торговой лавке в виде сундука); установлена сцена для проведения мастер-класса и зона отдыха с пуфиками).
В рамках фестиваля будут организованы: VR-зона, мастер-классы по выпечке, лабиринт из сена, роспись на полотне.
|Консультационные услуги
|ул. Коммунистическая между выставочным Отделом природы Национального музея Республики Коми (ул. Коммунистическая, д.6) и Отделом истории Национального музеем Республики Коми
(ул. Ленина, д. 57)
|12:00 – 14:00
|Консультации по вопросам предоставления государственной поддержки (гранты на Агростартапы и Агротуризм).
|Праздничная торговля
|Общественный парк культуры и отдыха
им. Кирова
|10:00 – 19:00
|Праздничная торговля сувенирами, игрушками, выпечкой и т.д.
|Мастер-класс по скандинавской ходьбе
|Общественный парк культуры и отдыха им. Кирова
|11:00 – 12:00
|Раздача информационных материалов по вопросам приверженности к здоровому образу жизни с последующим консультированием по вопросам важности диспансеризации и профилактических осмотров.
|Палатка здоровья
|Стефановская площадь
(со стороны Ростелекома)
|10:00-13:00
|Измерение и оценка артериального давления, оценка индекса массы тела, измерение роста, массы тела, внутриглазного давления, измерения объема дыхания, раздача информационного материала по ЗОЖ, о вреде курения и наркомании.
Проведение флюорографического обследования органов грудной клетки в передвижном мобильном комплексе.
|Экспресс-тест на ВИЧ
|Стефановская площадь (со стороны Ростелекома)
|10:00-13:00
|Экспресс-тест на ВИЧ (Передвижной ФАП).
|Обучение навыкам оказания первой помощи
|Стефановская площадь
(рядом со зданием Ростелекома)
|10:00-13:00
|Обучение навыкам оказания первой помощи.
|Служба крови
|Стефановская площадь
|09:00 – 13:00
|Регистрация и взятие образцов крови для вступления в Федеральный Регистр доноров костного мозга в мобильном комплексе заготовки крови. Определение группы крови для всех желающих.
Беседы с населением в целях популяризации донорства крови и костного мозга.
|Праздничная программа
«Чӧлом, дона Коми!»
|Площадка «под часами»
|12:00 – 16:00
|Интерактивная программа (семейный марафон игровой квиз, тематические мастер-классы и др.).
|Открытие Аллеи педагогической славы
|СОШ № 12
г. Сыктывкара
|10:00
|Обновление фотографий педагогов.
|День открытых дверей
на базе Семейного многофункционального центра
|ул. Первомайская
д.11, 2й этаж
|10:00 – 15:00
|Проведение консультаций, мастер-классов, тренингов для взрослых и детей.
|Однодневный лекторий с участием представителя Российского общества «Знание»
|ГАУ РК
«Ресурсный молодежный центр»,
ул. Первомайская, д. 72, 4 этаж
|12:00 – 14:00
|–
|Церемония награждения наиболее активной молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики Республики Коми
|ГАУ РК
«Ресурсный молодежный центр», ул.
Первомайская,
д. 72, 4 этаж
|17:00 – 19:00
|–
|Спортивные мероприятия
| ГУ «Республиканский стадион» по адресу Республика Коми, Сыктывкар,
ул. Первомайская, 76
|10:00 – 14:00
|Основные мероприятия (площадки) будут базироваться на центральном футбольном поле, в их числе:
— площадка ВФСК ГТО с тестированием «зальных видов» испытаний комплекса для всех желающих;
— мастер-классы и массовые тренировки по виду спорта «Бокс»;
— размещение интерактивных площадок по видам спорта в соответствии с отделениями видов спорта подведомственных учреждений Министерству физической культуры и спорта Республики Коми;
— массовые пробные занятия с привлечением коммерческих фитнес-клубов;
— акция «День открытых дверей» для свободного посещения центрального футбольного поля и легкоатлетических дорожек;
— проведение мастер-класса по легкой атлетике.
Концепция празднования 103-й годовщины со дня образования Республики Коми на площадках г. Сыктывкара
rkomi.ru лист бокысь