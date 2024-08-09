Учреждения культуры, науки и образования Коми приглашают к участию в конкурсе этнокультурных выставочных проектов

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения.

Цель конкурса – сохранение этнокультурного многообразия народов России через формирование выставочных проектов, внедрение новых творческих подходов и виртуальных форм работы.

Прием заявок проводится через электронную форму с 10 июля по 30 сентября 2024 г. Конкурсантам необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Конкурсная комиссия определит 12 лауреатов в шести номинациях: «Лучший выставочный проект музея», «Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации», «Лучший выставочный проект инициативной группы», «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке», «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» и «Семейная этнокультурная выставка / Семейный этномузей». Ещё одного победителя выберут путём онлайн-голосования пользователи интернета.

Для участников конкурса проходит серия информационно-методических вебинаров о создании и продвижении этнобрендов территорий, современных выставочных технологиях, творческой подаче этнокультурной выставки, инструментах медиапродвижения и современных подходов по визуализации исторического этнокультурного материала.

Лучшие конкурсные работы разместят на видеоканале «Ресурсная среда», они будут рекомендованы для трансляции в СМИ и на иных публичных демонстрационных площадках.

Победителей наградят дипломами и пригласят в Москву на итоговые мероприятия. В их числе – дискуссионная площадка с представлением выставочного опыта и участием экспертов проекта, представителей национально-культурных организаций, СМИ, научного сообщества. в Общественной палате РФ; методический семинар с мастер-классами по организации выставочной деятельности в современных условиях и медиасопровождению музейно-выставочной деятельности на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова; телемарафон с творческой презентацией выставочных проектов победителей на Первом Российском Национальном канале.

Проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Подробная информация на странице конкурса: http://ресурсныйцентр-анр.рф/russianfederation/project/virtualnyy-tur-2024