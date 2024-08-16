Культурный обзор: как Республика Коми отметит свой День рождения

Представляем подборку главных событий в Сыктывкаре к 103-летию со дня образования Республики Коми.

17-18 августа для жителей и гостей столицы будет работать универсальная выставка-продажа «День Республики Коми» с 10:00 до 18:00, где будет представлен широкий ассортимент продукции от местных производителей.

Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню республики, традиционно состоятся 22 августа.

Государственные и муниципальные коллективы и исполнители будут радовать посетителей Стефановской площади культурным многообразием творческих номеров. В 12:00 на площади состоится торжественное открытие Аллеи семей – композиции из фотографий 26 семей Республики Коми, отобранных в рамках конкурсного отбора. С 14:00 зрителей ждут красочные и запоминающиеся номера в рамках Межрегионального молодежного фестиваля «Диалог культур». Для собравшихся выступят представитель Союза армян в регионе Самвел Саканян, танцевальный коллектив «Аракс», Артемий Барсуков, вокальный ансамбль WIR и шоу барабанщиков. Также можно будет увидеть молодых талантов Центра развития межнациональных отношений «Глобус» города Ухты, фолк-группу «Шай-Май» из Кудымкара, солисток Марию Корепанову и Надежду Сидорову из Удмуртской республики и танцевальный ансамбль из Архангельской области.

В программе вечернего концерта, который начнется на площади в 18:00, кавер-группа «Лайм» из г. Сыктывкара, танцевальная команда «Юнайтед Бит» из г. Ухты, а также проект «Коми морт». Приглашенными гостями в этом году стали Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» и молодой музыкант из Якутии Петр Погодаев, получивший известность благодаря исполнению песен Виктора Цоя и группы «Кино». На территории Парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова с 13:00 состоится возрожденный в этом году Республиканский праздник народного творчества «Шондiбан». Он посвящен 75-летию со дня рождения его основателя, заслуженного деятеля искусств Республики Коми Лидии Чувьюровой. В нем примут участие любительские коллективы из Сыктывкара, Сосногорска, Ухты, Воркуты, Корткеросского, Сысольского, Койгородского, Усть-Куломского, Прилузского, Княжпогостского, Троицко-Печорского, Усть-Вымского и Сыктывдинского районов представят традиции и обряды Республики Коми в рамках одной большой программы. В рамках мероприятия запланирована панельная дискуссия с участием представителей научного сообщества, коми стендап, демонстрация национальных музыкальных инструментов и мастер-классы по их созданию, киноплощадка.

От Стефановской площади до пересечения улиц Коммунистическая и Советская с 10:00 до 20:00 в рамках VI гастрономического фестиваля «Шаньгафест» будут размещены гастродомики, фудтраки, сувенирные лавки. Также будут организованы: VR-зона, мастер-классы по выпечке, лабиринт из сена, роспись на полотне.

Кроме того, каждый желающий сможет получить консультационные услуги по вопросам сохранения здоровья, поучаствовать в мастер-классе по скандинавской ходьбе, обучиться навыкам оказания первой помощи, вступить в Федеральный Регистр доноров костного мозга в мобильном комплексе заготовки крови. Между Отделами природы и истории Национального музея региона проинформируют о предоставления государственной поддержки в сфере сельского хозяйства. И, конечно же, на Стефановской площади можно будет приобрести яркие сувениры и вкусную выпечку.

На площадке Городского сквера у Центрального бассейна будет представлена интерактивная программа «Чолӧм, дона Коми!». У школы № 12 в 10:00 обновят фотографии учителей для Аллеи педагогической славы. На Республиканском стадионе будут работать интерактивные площадки по видам спорта. На базе Семейного многофункционального центра пройдет День открытых дверей с консультациями, мастер-классами, тренингами для взрослых и детей.

Лекторий с участием представителя Российского общества «Знание» смогут прослушать посетители Ресурсного молодежного центра. Там же состоится церемония награждения наиболее активной молодежи.

После автопробега «Моя республика – моя гордость» с государственными флагами России и Республики Коми, а также портретов участников Великой Отечественной войны его участники установят скамейку на набережной.

С подробной праздничной программой 22 августа в г. Сыктывкаре можно ознакомиться по ссылке.

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