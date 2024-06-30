Более 10 млн человек узнали об основах безопасности в интернете благодаря программе кибергигиены.

Продолжается обучение цифровой грамотности для россиян. С 2022 года более 10 млн. человек ознакомились с проектами по кибербезопасности благодаря Госуслугам, социальным сетям и рекламным материалам.

Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете. Она реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК «Солар» и СПбГУТ.

Узнать о кибергигиене можно:

на портале «Кибербезопасность — это просто» (https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity) на Госуслугах. Здесь можно познакомиться с важными правилами поведения в интернете, скачать карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности. Раздел посетили более 3 млн пользователей;

на сайте «КиберЗОЖ» (https://киберзож.рф/) собраны главные полезные привычки для работы в интернете. Здесь вы узнаете какие пароли лучше не использовать, как определить фишинговое письмо и почему стоит подключить двухфакторную аутентификацию;

на сайте «Прокачай скилл защиты» (https://прокачайскиллзащиты.рф/) в игровой форме рассказывают, что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создавать, чтобы их не взломали;

на сайте «Кибербуллинг» (https://кибер-буллинг.рф/) молодые люди узнают, что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с неприятными ситуациями в сети;

на сайте «Выучи свою роль» подробно рассказывают какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять. Здесь можно не только узнать, но и потренироваться правильно отвечать на такие звонки с помощью чат-бота