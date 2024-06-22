Сегодня в День памяти и скорби в 12 часов 15 минут по московскому времени на всей территории России проводится Всероссийская акция «Минута молчания» в память о 27 миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Россияне повсеместно вспомнят своих родных и близких, павших в битвах самой кровопролитной войны 20 века, а также тех, кто не щадя себя, трудился в тылу во имя Великой Победы.

Предлагаем присоединиться к Всероссийской акции и почтить их память минутой молчания.

День памяти и скорби: сегодня в 12:15 «Минута молчания»