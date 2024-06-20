Система «Лесные пожары» стала незаменимым помощником для пожарных служб Республики Коми

В ежедневном видеообращении Глава Республики Коми Владимир Уйба поделился данными о реализации мер пожарной безопасности и тушении лесных пожаров в Республике Коми. По его словам, в этом году на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в Республике Коми выделено порядка 550 миллионов рублей.

Выполнены работы по противопожарному обустройству лесов, в том числе по устройству и прочистке минерализованных полос, установке информационных аншлагов, благоустройству мест отдыха. Все силы и средства приведены в готовность.

Организовано авиационное патрулирование лесов. Для Республики Коми утверждены 6 авиационных маршрутов с общим облётом 5030 км. Авиационный мониторинг проводится на площади 36 миллионов 273,2 тысячи га. Все данные вносятся в базу данных информационно-аналитической системы «Лесные пожары».

Система «Лесные пожары» предназначена для обеспечения лесопожарных служб при обнаружении и ликвидации лесных пожаров. Система обрабатывает результаты наземного и авиационного мониторинга, спутниковые данные, а также учитывает характеристики природной среды, метеоусловия, силы и средства для тушения. При обнаружении пожара службы реагирования в автоматизированном режиме получают данные о специфике возгорания и ресурсах для его ликвидации. Информационно-аналитическая система «Лесные пожары» позволяет вносить информацию о лесных пожарах, анализирует её и помогает выбрать тактику тушения огня.

Пользователи системы могут получить актуальную информацию о фактических погодных условиях и данные прогнозов: узнать температуру воздуха, направление и силу ветра, а также оценить количество выпавших осадков. Прогноз формируется на каждые 24, 48, 72 часа, фактические данные с метеостанций обновляются каждые 3 часа. Также система позволяет следить за ситуацией в режиме реального времени с помощью системы видеонаблюдения «Лесохранитель». В прошлом году системой было зарегистрировано 145 пожаров, общая площадь возгораний составила 1351,39 га. ИАС «Лесные пожары» используется больше 10 лет и ежегодно совершенствуется.

Мобильное приложение «Лесные пожары» позволяет специалистам следить за ситуацией как с земли, так и с воздуха. Летчики-наблюдатели могут регистрировать пожары непосредственно в небе и фиксировать их на фотографиях. Блок моделирования может предугадать поведение пожаров на 3 дня вперед — определить зоны распространения огня, задымления, угрозы населенным пунктам и инфраструктуре, а также оценить ущерб. Основные пользователи системы — Коми лесопожарный центр, Минприроды РК, МЧС.

В этом году опыт Республики Коми по мониторингу за лесными территориями в пожароопасный период получил высокую оценку в Совете Федерации. Система «Лесные пожары» успешно применяется не только в Республике Коми, но и в других регионах — Пермском крае, Архангельской области, Республике Карелия. Это разработка специалистов из Коми, которая доказала свою эффективность в мониторинге и ликвидации лесных пожаров. По словам Антона Слободянюка, Республика Коми — один из немногих субъектов, использующих собственное программное обеспечение для решения этой задачи.

Специалисты совершенствуют систему каждый год, появляются новые возможности. Соглашение Правительства Республики Коми и госкорпорации «Роскосмос» расширило возможности системы за счет снимков из космоса. В результате этого сегодня у органов исполнительной власти Республики Коми есть возможность получать наглядные и объективные данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Это удобный инструмент управления территориями и контроля деятельности.

Разработка ИАС «Лесные пожары» соответствует целям и задачам Национального проекта «Цифровая экономика».