Кабмин РФ одобрил пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы

Налоговые поправки включают три главных блока новаций.

Как сообщает INTERFAX.RU, Правительство РФ одобрило внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, сообщила пресс-служба кабмина.

Налоговые поправки включают три главных блока новаций. Масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ — вместо нынешних двух появляется пять градаций годового дохода и пять ставок. Новая прогрессивная шкала выглядит следующим образом: для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — 15%, для доходов от 5 до 20 млн рублей — 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей — 20% и для доходов свыше 50 млн рублей — 22%. При доходах ниже 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется прежней — 13%.

Второе ключевое изменение — повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также существенное изменение подхода к налогообложению МСП (с целью убрать экономический смысл «дробления» бизнеса и оздоровить тем самым условия конкуренции). Так, предлагается увеличение порогов упрощенной системы налогообложения по доходам до 450 млн рублей (на 2024 г. планка составляет около 265 млн рублей — ИФ) и основным средствам до 200 млн рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн рублей. Бизнесу будет предоставлена альтернатива по выплате НДС на его выбор: либо общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, либо 5%-ный НДС без права на вычеты при выручке 60-250 млн рублей и 7% при выручке 250-450 млн рублей.

Также среди нововведений — вычеты как для граждан (с невысоким уровнем дохода), так и для бизнеса (с высоким уровнем инвестиций) и «усреднение» рентной нагрузки для добывающих компаний с параллельной отменой экспортных курсовых пошлин, налоговая амнистия за период 2022-2024 годов.

В частности, для добычи железной руды предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза, для отрасли производства калийных удобрений — в 2,3 раза, фосфорных удобрений — в 2 раза. Для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для выпуска аммиака в размере 1200 руб./1 тыс. куб. м.

Вместе с другими, точечными правками предложенные Минфином налоговые изменения должны дать в бюджеты бюджетной системы порядка 2,6 трлн рублей в 2025 году.

Поправки в Бюджетный кодекс, как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, направлены на то, чтобы обеспечить решения, озвученные президентом в послании Федеральному собранию. В частности, установление возможности списания 2/3 задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам при условии направления высвобождающихся средств бюджетов регионов на поддержку инвестиций в инфраструктурные проекты. Также предусматривается норматив распределения дополнительных доходов от налоговых новаций между уровнями бюджетной системы. Кроме того, муниципальные образования получат право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на реализацию нацпроектов.

Говоря о поправках в бюджет текущего года, министр отметил, что предусматривается 160 млрд рублей на реализацию задач Послания в текущем году (вознаграждения за классное руководство учителям, высокоскоростной интернет, повышение уровня оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин и другое), а также порядка 190 млрд рублей на реализацию отдельных поручений Президента и правительства в части выплат ветеранам, субсидий энергосбытовым организациям.