Быть в когорте просветителей: продолжается регистрация на конкурс лекторов от Общества «Знание»

Жителей Республики Коми приглашают стать участниками Всероссийского конкурса лекторов. Проект Знание.Лектор – это шанс войти в региональные команды представителей Общества «Знание» и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. Победители основного отбора смогут рассчитывать на 250 тысяч рублей на продвижение просветительского контента, а лучшие школьники получат путевки в МДЦ «Артек».

Регистрация участников продлена. Представители Республики Коми в возрасте от 14 лет могут подать заявки на сайте проекта до 7 июля (школьники — до 17 июня).

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. А затем, с августа по ноябрь, пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества «Знание». На выбор доступны 14 тематик для выступлений, одна из них — «семейные ценности» — приурочена к Году семьи в России.

Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате в конце года.

«За три сезона «Лига Лекторов» показала свою востребованность. Количество участников проекта кратно увеличивалось от года к году, вместе с ним росли и ожидания аудитории: лектор Общества «Знание» должен обладать выдающимися ораторскими навыками, глубокой экспертизой в своей сфере, навыком организации мероприятий. Поэтому отбор в региональные команды лекторов стал серьезнее: теперь он включает обучение, интервью и проверку организаторских способностей. Лидеры общего зачета поедут на трехдневный финал в Москву в 2025 году», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участников номинации «Школьники» ждет обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. 175 финалистов отправятся на профильную смену Знание.Лектор в МДЦ «Артек».

Напомним, проект Знание.Лектор — 2024 является продолжением Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», который за время своего существования охватил все регионы России.