Животных можно будет вакцинировать бесплатно

Минсельхоз Коми напоминает, что всех домашних собак и кошек необходимо ежегодно прививать против бешенства.

С 1 по 30 июня во всех муниципальных образованиях республики пройдёт месячник по профилактике бешенства собак и кошек. В этот период можно будет вакцинировать своих питомцев бесплатно.

Выезд специалистов в населённые пункты планируется по графику, который следует уточнять в территориальных отделах Управления ветеринарии Республики Коми.

Контакты терротделов размещены на сайте ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми» https://respvet.rkomi.ru/

В Коми стартует месячник по профилактике бешенства собак и кошек