Животных можно будет вакцинировать бесплатно
Минсельхоз Коми напоминает, что всех домашних собак и кошек необходимо ежегодно прививать против бешенства.
С 1 по 30 июня во всех муниципальных образованиях республики пройдёт месячник по профилактике бешенства собак и кошек. В этот период можно будет вакцинировать своих питомцев бесплатно.
Выезд специалистов в населённые пункты планируется по графику, который следует уточнять в территориальных отделах Управления ветеринарии Республики Коми.
Контакты терротделов размещены на сайте ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми» https://respvet.rkomi.ru/
В Коми стартует месячник по профилактике бешенства собак и кошек